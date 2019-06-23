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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 600601602603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 624
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
137
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 624
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:44

  Basilio2020 написав:
  rudnitep написав:В тарифах есть такой пункт

Комісія за використання кредитних коштів, відсоток від суми заборгованості на дату закінчення розрахункового періоду - 1%


А когда в ОТП заканчивается "розрахунковий період" ?


як в Альфі, в день договору + 25 діб на поповнення, надсилають СМС за фактом з сумою заборгованості + в клієнт-банку в інформації по карті є цифри і дати


Те если карта в льготном периоде 55 дней, то 1% не платится?
rudnitep
 
Повідомлень: 104
З нами з: 16.11.12
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  #<1 ... 600601602603
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