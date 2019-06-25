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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:44
Basilio2020 написав: rudnitep написав:
В тарифах есть такой пункт
Комісія за використання кредитних коштів, відсоток від суми заборгованості на дату закінчення розрахункового періоду - 1%
А когда в ОТП заканчивается "розрахунковий період" ?
як в Альфі, в день договору + 25 діб на поповнення, надсилають СМС за фактом з сумою заборгованості + в клієнт-банку в інформації по карті є цифри і дати
Те если карта в льготном периоде 55 дней, то 1% не платится?
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rudnitep
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Додано: Вів 25 чер, 2019 11:27
rudnitep написав:
Те если карта в льготном периоде 55 дней, то 1% не платится?
саме так, в договорі ж є тарифи, там взагалі ніяких згадок ФОП
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Додано: Вів 25 чер, 2019 11:54
Basilio2020 написав: rudnitep написав:
Те если карта в льготном периоде 55 дней, то 1% не платится?
саме так, в договорі ж є тарифи, там взагалі ніяких згадок ФОП
Тогда вообще непонятно, в каких случаях снимают 1% за пользование кредитных средств. Перечитал тарифы и условия пользования картой и не нашел. Их снимают всегда или есть кейс, когда это можно обойти?
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rudnitep
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Додано: Вів 25 чер, 2019 22:32
rudnitep
1% снимут, если вы перегасите не всю сумму долга на дату биллинга, а ее часть. Если перегасите всё, то 1% не берут.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 22:38
IMPRINTER написав:
дату биллинга
дата биллинга - это 30 дней с момента заключения договора или 30 дней + 25 дней на оплату?
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rudnitep
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Додано: Вів 25 чер, 2019 23:33
rudnitep написав: IMPRINTER написав:
дату биллинга
дата биллинга - это 30 дней с момента заключения договора или 30 дней + 25 дней на оплату?
дата биллинга - день договора, день в который фиксят размер вашего долга и от которого считают ОМП.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 23:50
IMPRINTER написав: rudnitep написав: IMPRINTER написав:
дату биллинга
дата биллинга - это 30 дней с момента заключения договора или 30 дней + 25 дней на оплату?
дата биллинга - день договора, день в который фиксят размер вашего долга и от которого считают ОМП.
Еще раз уточню. Если на дату биллинга есть минус на картсчете, то в эту же дату биллинга снимается 1% от задолженности. Так?
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rudnitep
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Додано: Сер 26 чер, 2019 00:09
rudnitep
В эту дату начисляется комиссия 1%
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Bosstone
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Додано: Сер 26 чер, 2019 00:14
Bosstone написав:rudnitep
В эту дату начисляется комиссия 1%
Те по факту реальный грейс - месяц, а не 55 дней?
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rudnitep
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