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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 601602603604

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 624
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
137
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 624
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:36

  Кочевник написав:Реальний грейс 55 днів. Ніколи в РД не погашаю заборгованість про попередній період. Дотягую до 55 днів. 1% ніколи не знімається.


А какая у вас карта?
rudnitep
 
Повідомлень: 109
З нами з: 16.11.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:57

Re: ОТП БАНК

Global Auto Card
Кочевник
 
Повідомлень: 840
З нами з: 16.02.17
Подякував: 152 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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  #<1 ... 601602603604
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