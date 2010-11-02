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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 09:36
Кочевник написав:
Реальний грейс 55 днів. Ніколи в РД не погашаю заборгованість про попередній період. Дотягую до 55 днів. 1% ніколи не знімається.
А какая у вас карта?
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rudnitep
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:57
Global Auto Card
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Кочевник
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:01
Кочевник написав:
Реальний грейс 55 днів. Ніколи в РД не погашаю заборгованість про попередній період. Дотягую до 55 днів. 1% ніколи не знімається.
Яка саме карта Водафон Отп?
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tarasum
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:57
tarasum, назва в попередньому повідомленні.
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Кочевник
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:08
rudnitep написав:
Еще раз уточню. Если на дату биллинга есть минус на картсчете, то в эту же дату биллинга снимается 1% от задолженности. Так?
это сложный вопрос ...
любая свиня перегашивает долг полностью в течение дозволенного срока, недопуская платности обслуживания кредита, т.к. это нарушает моральные ценности свини ... поэтому когда оно берет этот 1% сказать сложно. Этов вопрос к оленям )
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:47
IMPRINTER написав: rudnitep написав:
Еще раз уточню. Если на дату биллинга есть минус на картсчете, то в эту же дату биллинга снимается 1% от задолженности. Так?
это сложный вопрос ...
любая свиня перегашивает долг полностью в течение дозволенного срока, недопуская платности обслуживания кредита, т.к. это нарушает моральные ценности свини ... поэтому когда оно берет этот 1% сказать сложно. Этов вопрос к оленям )
Собственно вопрос как раз про длительность срока бесплатного кредита. А ответы противоречивые - от месяца до 55 дней. Получается, свини какие-то неправильные и погашают слишком рано )
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rudnitep
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:50
rudnitep написав: IMPRINTER написав: rudnitep написав:
Еще раз уточню. Если на дату биллинга есть минус на картсчете, то в эту же дату биллинга снимается 1% от задолженности. Так?
это сложный вопрос ...
любая свиня перегашивает долг полностью в течение дозволенного срока, недопуская платности обслуживания кредита, т.к. это нарушает моральные ценности свини ... поэтому когда оно берет этот 1% сказать сложно. Этов вопрос к оленям )
Собственно вопрос как раз про длительность срока бесплатного кредита. А ответы противоречивые - от месяца до 55 дней. Получается, свини какие-то неправильные и погашают слишком рано )
Якщо свині гасять на 53-й або 54-й день, то це рано чи пізно? По-свинські, чи ні?
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Кочевник
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