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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 601602603604

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 624
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
137
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 624
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:36

  Кочевник написав:Реальний грейс 55 днів. Ніколи в РД не погашаю заборгованість про попередній період. Дотягую до 55 днів. 1% ніколи не знімається.


А какая у вас карта?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:57

Re: ОТП БАНК

Global Auto Card
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:01

  Кочевник написав:Реальний грейс 55 днів. Ніколи в РД не погашаю заборгованість про попередній період. Дотягую до 55 днів. 1% ніколи не знімається.

Яка саме карта Водафон Отп?
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:57

tarasum, назва в попередньому повідомленні.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:08

  rudnitep написав:Еще раз уточню. Если на дату биллинга есть минус на картсчете, то в эту же дату биллинга снимается 1% от задолженности. Так?


это сложный вопрос ...
любая свиня перегашивает долг полностью в течение дозволенного срока, недопуская платности обслуживания кредита, т.к. это нарушает моральные ценности свини ... поэтому когда оно берет этот 1% сказать сложно. Этов вопрос к оленям )
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:47

  IMPRINTER написав:
  rudnitep написав:Еще раз уточню. Если на дату биллинга есть минус на картсчете, то в эту же дату биллинга снимается 1% от задолженности. Так?


это сложный вопрос ...
любая свиня перегашивает долг полностью в течение дозволенного срока, недопуская платности обслуживания кредита, т.к. это нарушает моральные ценности свини ... поэтому когда оно берет этот 1% сказать сложно. Этов вопрос к оленям )


Собственно вопрос как раз про длительность срока бесплатного кредита. А ответы противоречивые - от месяца до 55 дней. Получается, свини какие-то неправильные и погашают слишком рано )
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:50

  rudnitep написав:
  IMPRINTER написав:
  rudnitep написав:Еще раз уточню. Если на дату биллинга есть минус на картсчете, то в эту же дату биллинга снимается 1% от задолженности. Так?


это сложный вопрос ...
любая свиня перегашивает долг полностью в течение дозволенного срока, недопуская платности обслуживания кредита, т.к. это нарушает моральные ценности свини ... поэтому когда оно берет этот 1% сказать сложно. Этов вопрос к оленям )


Собственно вопрос как раз про длительность срока бесплатного кредита. А ответы противоречивые - от месяца до 55 дней. Получается, свини какие-то неправильные и погашают слишком рано )

Якщо свині гасять на 53-й або 54-й день, то це рано чи пізно? По-свинські, чи ні?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:41

  Кочевник написав:Якщо свині гасять на 53-й або 54-й день, то це рано чи пізно? По-свинські, чи ні?


Так разброс больше - ~30 дней и ~55 дней.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:21

  rudnitep написав:
  Кочевник написав:Якщо свині гасять на 53-й або 54-й день, то це рано чи пізно? По-свинські, чи ні?


Так разброс больше - ~30 дней и ~55 дней.

у аллы уже спорили на эту тему.
на вике например есть раздел что такое грейс-период.
потому без понимания что такое грейс-период этот спор может идти до хрипоты.
я считаю что грейс до 55 дней.
просто если вы не погасите до 30 дней задолженность то банк насчитает абонку по карте (или РКО как его модно называть у аллы). но абонка и грейс никак не связаны между собой.
например клиент который в глаза не видит грейса так как сидит на ОМП каждый месяц платит эту абонку.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:03

Re: ОТП БАНК

Да немає тут РКО на 30-й день, немає!
Кочевник
 
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