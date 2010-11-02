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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 625
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
138
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 625
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:25

Сегодня пришли выплаты по Акции от Минфина ,
вклад открывался 11-06-2019, в тот же день и подтверждался.
Вся сумма согласно условий. приятно. Рекомендую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:12

  Goodman написав:Сегодня пришли выплаты по Акции от Минфина ,
вклад открывался 11-06-2019, в тот же день и подтверждался.
Вся сумма согласно условий. приятно. Рекомендую.

В банці % мізерні - в чому сенс акції від Мінфіну?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:Сегодня пришли выплаты по Акции от Минфина ,
вклад открывался 11-06-2019, в тот же день и подтверждался.
Вся сумма согласно условий. приятно. Рекомендую.

В банці % мізерні - в чому сенс акції від Мінфіну?

А жук выиграть?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:36

  Bosstone написав:
  Квесторе_поверніться написав:В банці % мізерні - в чому сенс акції від Мінфіну?

А жук выиграть?


Железный аргумент! :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:40

  jay2004 написав:
  Bosstone написав:
  Квесторе_поверніться написав:В банці % мізерні - в чому сенс акції від Мінфіну?

А жук выиграть?


Железный аргумент! :wink:

Зображення
Bosstone
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 21.04.10
Подякував: 568 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:41

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:Сегодня пришли выплаты по Акции от Минфина ,
вклад открывался 11-06-2019, в тот же день и подтверждался.
Вся сумма согласно условий. приятно. Рекомендую.

В банці % мізерні - в чому сенс акції від Мінфіну?


Минфин иногда бонус + 200 - 500 грн предлагает.
На минимальной сумме в 5000 грн он хороший итоговый %% годовых дает. )
Aps
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