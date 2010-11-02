Сегодня пришли выплаты по Акции от Минфина ,
вклад открывался 11-06-2019, в тот же день и подтверждался.
Вся сумма согласно условий. приятно. Рекомендую.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:25
Сегодня пришли выплаты по Акции от Минфина ,
вклад открывался 11-06-2019, в тот же день и подтверждался.
Вся сумма согласно условий. приятно. Рекомендую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 01 лип, 2019 14:12
В банці % мізерні - в чому сенс акції від Мінфіну?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 01 лип, 2019 14:29
Додано: Пон 01 лип, 2019 14:36
Железный аргумент!
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Пон 01 лип, 2019 14:40
Додано: Пон 01 лип, 2019 14:41
Минфин иногда бонус + 200 - 500 грн предлагает.
На минимальной сумме в 5000 грн он хороший итоговый %% годовых дает. )
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