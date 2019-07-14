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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 603604605606>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 625
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
138
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 625
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:25

Сегодня пришли выплаты по Акции от Минфина ,
вклад открывался 11-06-2019, в тот же день и подтверждался.
Вся сумма согласно условий. приятно. Рекомендую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:12

  Goodman написав:Сегодня пришли выплаты по Акции от Минфина ,
вклад открывался 11-06-2019, в тот же день и подтверждался.
Вся сумма согласно условий. приятно. Рекомендую.

В банці % мізерні - в чому сенс акції від Мінфіну?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:Сегодня пришли выплаты по Акции от Минфина ,
вклад открывался 11-06-2019, в тот же день и подтверждался.
Вся сумма согласно условий. приятно. Рекомендую.

В банці % мізерні - в чому сенс акції від Мінфіну?

А жук выиграть?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:36

  Bosstone написав:
  Квесторе_поверніться написав:В банці % мізерні - в чому сенс акції від Мінфіну?

А жук выиграть?


Железный аргумент! :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:40

  jay2004 написав:
  Bosstone написав:
  Квесторе_поверніться написав:В банці % мізерні - в чому сенс акції від Мінфіну?

А жук выиграть?


Железный аргумент! :wink:

Зображення
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:41

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:Сегодня пришли выплаты по Акции от Минфина ,
вклад открывался 11-06-2019, в тот же день и подтверждался.
Вся сумма согласно условий. приятно. Рекомендую.

В банці % мізерні - в чому сенс акції від Мінфіну?


Минфин иногда бонус + 200 - 500 грн предлагает.
На минимальной сумме в 5000 грн он хороший итоговый %% годовых дает. )
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 15:38

  Aps написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:Сегодня пришли выплаты по Акции от Минфина ,
вклад открывался 11-06-2019, в тот же день и подтверждался.
Вся сумма согласно условий. приятно. Рекомендую.

В банці % мізерні - в чому сенс акції від Мінфіну?


Минфин иногда бонус + 200 - 500 грн предлагает.
На минимальной сумме в 5000 грн он хороший итоговый %% годовых дает. )

Больше 18% ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 16:24

  demichh написав:
  Aps написав:
Минфин иногда бонус + 200 - 500 грн предлагает.
На минимальной сумме в 5000 грн он хороший итоговый %% годовых дает. )

Больше 18% ?


Намного.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:26

Re: ОТП БАНК

Всем привет. Не сочтите за рекламу, просто позитивный отзыв, может кому то будет полезен мой опыт.

Пользуюсь ОТП тревел картой уже два года.
Схема такая: ЗП сразу летит на депозит суточный под 9%.
Живем с кредитки тикетса. Получаем 1% кешбека и % по депозиту.
За год выходит +- 10000 грн за все.

Бонусы тикетса трачу на кино, страховки, билеты на поезд.

Расчеты: все что потратил за январь с 1 го по 1 е нужно погасить до 26 февраля.
Я гашу +- 20 го. И так каждый месяц.
Millioner1
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:46

  Millioner1 написав:Всем привет. Не сочтите за рекламу, просто позитивный отзыв, может кому то будет полезен мой опыт.

Пользуюсь ОТП тревел картой уже два года.
Схема такая: ЗП сразу летит на депозит суточный под 9%.
Живем с кредитки тикетса. Получаем 1% кешбека и % по депозиту.
За год выходит +- 10000 грн за все.

Бонусы тикетса трачу на кино, страховки, билеты на поезд.

Расчеты: все что потратил за январь с 1 го по 1 е нужно погасить до 26 февраля.
Я гашу +- 20 го. И так каждый месяц.

Ну ладно, поверили ;)

Хотя шучу, таки вы доморощенный рекламщик :)
curiousobro
 
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