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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:25
Сегодня пришли выплаты по Акции от Минфина ,
вклад открывался 11-06-2019, в тот же день и подтверждался.
Вся сумма согласно условий. приятно. Рекомендую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Пон 01 лип, 2019 14:12
Goodman написав:
Сегодня пришли выплаты по Акции от Минфина ,
вклад открывался 11-06-2019, в тот же день и подтверждался.
Вся сумма согласно условий. приятно. Рекомендую.
В банці % мізерні - в чому сенс акції від Мінфіну?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 01 лип, 2019 14:29
Квесторе_поверніться написав: Goodman написав:
Сегодня пришли выплаты по Акции от Минфина ,
вклад открывался 11-06-2019, в тот же день и подтверждался.
Вся сумма согласно условий. приятно. Рекомендую.
В банці % мізерні - в чому сенс акції від Мінфіну?
А жук выиграть?
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Bosstone
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Додано: Пон 01 лип, 2019 14:36
Bosstone написав: Квесторе_поверніться написав:
В банці % мізерні - в чому сенс акції від Мінфіну?
А жук выиграть?
Железный аргумент!
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jay2004
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Додано: Пон 01 лип, 2019 14:40
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Bosstone
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Додано: Пон 01 лип, 2019 14:41
Квесторе_поверніться написав: Goodman написав:
Сегодня пришли выплаты по Акции от Минфина ,
вклад открывался 11-06-2019, в тот же день и подтверждался.
Вся сумма согласно условий. приятно. Рекомендую.
В банці % мізерні - в чому сенс акції від Мінфіну?
Минфин иногда бонус + 200 - 500 грн предлагает.
На минимальной сумме в 5000 грн он хороший итоговый %% годовых дает. )
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Aps
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Додано: Пон 01 лип, 2019 15:38
Aps написав: Квесторе_поверніться написав: Goodman написав:
Сегодня пришли выплаты по Акции от Минфина ,
вклад открывался 11-06-2019, в тот же день и подтверждался.
Вся сумма согласно условий. приятно. Рекомендую.
В банці % мізерні - в чому сенс акції від Мінфіну?
Минфин иногда бонус + 200 - 500 грн предлагает.
На минимальной сумме в 5000 грн он хороший итоговый %% годовых дает. )
Больше 18% ?
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demichh
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Додано: Пон 01 лип, 2019 16:24
demichh написав: Aps написав:
Минфин иногда бонус + 200 - 500 грн предлагает.
На минимальной сумме в 5000 грн он хороший итоговый %% годовых дает. )
Больше 18% ?
Намного.
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Aps
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Додано: Пон 15 лип, 2019 08:26
Всем привет. Не сочтите за рекламу, просто позитивный отзыв, может кому то будет полезен мой опыт.
Пользуюсь ОТП тревел картой уже два года.
Схема такая: ЗП сразу летит на депозит суточный под 9%.
Живем с кредитки тикетса. Получаем 1% кешбека и % по депозиту.
За год выходит +- 10000 грн за все.
Бонусы тикетса трачу на кино, страховки, билеты на поезд.
Расчеты: все что потратил за январь с 1 го по 1 е нужно погасить до 26 февраля.
Я гашу +- 20 го. И так каждый месяц.
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Millioner1
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Додано: Пон 15 лип, 2019 09:46
Millioner1 написав:
Всем привет. Не сочтите за рекламу, просто позитивный отзыв, может кому то будет полезен мой опыт.
Пользуюсь ОТП тревел картой уже два года.
Схема такая: ЗП сразу летит на депозит суточный под 9%.
Живем с кредитки тикетса. Получаем 1% кешбека и % по депозиту.
За год выходит +- 10000 грн за все.
Бонусы тикетса трачу на кино, страховки, билеты на поезд.
Расчеты: все что потратил за январь с 1 го по 1 е нужно погасить до 26 февраля.
Я гашу +- 20 го. И так каждый месяц.
Ну ладно, поверили
Хотя шучу, таки вы доморощенный рекламщик
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curiousobro
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