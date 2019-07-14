Millioner1 написав:Всем привет. Не сочтите за рекламу, просто позитивный отзыв, может кому то будет полезен мой опыт.
Пользуюсь ОТП тревел картой уже два года. Схема такая: ЗП сразу летит на депозит суточный под 9%. Живем с кредитки тикетса. Получаем 1% кешбека и % по депозиту. За год выходит +- 10000 грн за все.
Бонусы тикетса трачу на кино, страховки, билеты на поезд.
Расчеты: все что потратил за январь с 1 го по 1 е нужно погасить до 26 февраля. Я гашу +- 20 го. И так каждый месяц.
А чо нема там рядом с вами банок с нормальным КБ 2..3% живыми грошами, а не фантиками? Да и бессрочных депо под 10..12% полно кругом, еще и без комисс мона снять чуток налички своей, а не под храбитИльские 0.8%
Millioner1 написав:Всем привет. Не сочтите за рекламу, просто позитивный отзыв, может кому то будет полезен мой опыт.
Просто негативный отзыв.
Повёлся на акцию Минфина: открой два депо в разных банках - и получи 500 грн бонуса.
Один из банков - ОТР, получил "инвалидный" Тревел (даже в лаунж не зайдёшь ), закончился депо 18.04.2019. Закрыл сразу и карту Тревел - не могут вернуть 100 гривен (неснижаемый остаток) уже почти 3 (три) месяца !!!
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