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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 603604605606

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 625
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
138
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
142
Всього голосів : 625
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:00

  Millioner1 написав:Всем привет. Не сочтите за рекламу, просто позитивный отзыв, может кому то будет полезен мой опыт.

Пользуюсь ОТП тревел картой уже два года.
Схема такая: ЗП сразу летит на депозит суточный под 9%.
Живем с кредитки тикетса. Получаем 1% кешбека и % по депозиту.
За год выходит +- 10000 грн за все.

Бонусы тикетса трачу на кино, страховки, билеты на поезд.

Расчеты: все что потратил за январь с 1 го по 1 е нужно погасить до 26 февраля.
Я гашу +- 20 го. И так каждый месяц.

А чо нема там рядом с вами банок с нормальным КБ 2..3% живыми грошами, а не фантиками?
Да и бессрочных депо под 10..12% полно кругом, еще и без комисс мона снять чуток налички своей, а не под храбитИльские 0.8% :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 10:58

  Millioner1 написав:Всем привет. Не сочтите за рекламу, просто позитивный отзыв, может кому то будет полезен мой опыт.


Просто негативный отзыв.

Повёлся на акцию Минфина: открой два депо в разных банках - и получи 500 грн бонуса.

Один из банков - ОТР, получил "инвалидный" Тревел (даже в лаунж не зайдёшь :shock: ), закончился депо 18.04.2019. Закрыл сразу и карту Тревел - не могут вернуть 100 гривен (неснижаемый остаток) уже почти 3 (три) месяца :shock: !!!
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:04

Re: ОТП БАНК

  Millioner1 написав:Расчеты: все что потратил за январь с 1 го по 1 е нужно погасить до 26 февраля.

Серьёзно, вы что карту специально 1-го числа открывали чтобы РД совпала с началом календарного месяца? Может даже 1-го января договор подписали?) Ну ну.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:05

Re: ОТП БАНК

  jay2004 написав:Закрыл сразу и карту Тревел - не могут вернуть 100 гривен (неснижаемый остаток) уже почти 3 (три) месяца !!!

Карту или счет закрыли?
Нуна счет, и через 45дн вернут остаток :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:47

Re: ОТП БАНК

  clientage написав:Карту или счет закрыли?


Уточнил: закрыли счёт (и карту, естественно).
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:09

Re: ОТП БАНК

  jay2004 написав:Один из банков - ОТР, получил "инвалидный" Тревел (даже в лаунж не зайдёшь ), закончился депо 18.04.2019.

Краще поточний під депо...мабуть, якщо карта не юзається.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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