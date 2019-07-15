Millioner1 написав:Всем привет. Не сочтите за рекламу, просто позитивный отзыв, может кому то будет полезен мой опыт.
Пользуюсь ОТП тревел картой уже два года. Схема такая: ЗП сразу летит на депозит суточный под 9%. Живем с кредитки тикетса. Получаем 1% кешбека и % по депозиту. За год выходит +- 10000 грн за все.
Бонусы тикетса трачу на кино, страховки, билеты на поезд.
Расчеты: все что потратил за январь с 1 го по 1 е нужно погасить до 26 февраля. Я гашу +- 20 го. И так каждый месяц.
А чо нема там рядом с вами банок с нормальным КБ 2..3% живыми грошами, а не фантиками? Да и бессрочных депо под 10..12% полно кругом, еще и без комисс мона снять чуток налички своей, а не под храбитИльские 0.8%
Millioner1 написав:Всем привет. Не сочтите за рекламу, просто позитивный отзыв, может кому то будет полезен мой опыт.
Просто негативный отзыв.
Повёлся на акцию Минфина: открой два депо в разных банках - и получи 500 грн бонуса.
Один из банков - ОТР, получил "инвалидный" Тревел (даже в лаунж не зайдёшь ), закончился депо 18.04.2019. Закрыл сразу и карту Тревел - не могут вернуть 100 гривен (неснижаемый остаток) уже почти 3 (три) месяца !!!
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004 написав:Один из банков - ОТР, получил "инвалидный" Тревел (даже в лаунж не зайдёшь ), закончился депо 18.04.2019.
Краще поточний під депо...мабуть, якщо карта не юзається.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Millioner1 написав:Всем привет. Не сочтите за рекламу, просто позитивный отзыв, может кому то будет полезен мой опыт.
Пользуюсь ОТП тревел картой уже два года. Схема такая: ЗП сразу летит на депозит суточный под 9%. Живем с кредитки тикетса. Получаем 1% кешбека и % по депозиту. За год выходит +- 10000 грн за все.
Бонусы тикетса трачу на кино, страховки, билеты на поезд.
Расчеты: все что потратил за январь с 1 го по 1 е нужно погасить до 26 февраля. Я гашу +- 20 го. И так каждый месяц.
Які обороти по картці та який ліміт? 10000 вигоди не получиться ніяк за рік. Якщо тримати на депозиті 10000,то за рік на біжить 750грн. Якщо оборотних коштів в місяць на 10000,то кешбеку буде в рік 1200грн. Не получається ніяк вигоди очевидно))))
Millioner1 написав:Всем привет. Не сочтите за рекламу, просто позитивный отзыв, может кому то будет полезен мой опыт.
Пользуюсь ОТП тревел картой уже два года. Схема такая: ЗП сразу летит на депозит суточный под 9%. Живем с кредитки тикетса. Получаем 1% кешбека и % по депозиту. За год выходит +- 10000 грн за все.
Бонусы тикетса трачу на кино, страховки, билеты на поезд.
Расчеты: все что потратил за январь с 1 го по 1 е нужно погасить до 26 февраля. Я гашу +- 20 го. И так каждый месяц.
если будете делать также, но в другом банке - то по кешбеку будете получать в 2-3 раза больше и живыми деньгами и депозитные доходы будут на 20%...50% больше З.Ы. Ау, маркетинг отп по такой карте (тикетс) кешбек нужно ставить хотябы 3% а так она годится только для съёма на короткое время кредитных средств )))
Millioner1 написав:Всем привет. Не сочтите за рекламу, просто позитивный отзыв, может кому то будет полезен мой опыт.
Пользуюсь ОТП тревел картой уже два года. Схема такая: ЗП сразу летит на депозит суточный под 9%. Живем с кредитки тикетса. Получаем 1% кешбека и % по депозиту. За год выходит +- 10000 грн за все.
Бонусы тикетса трачу на кино, страховки, билеты на поезд.
Расчеты: все что потратил за январь с 1 го по 1 е нужно погасить до 26 февраля. Я гашу +- 20 го. И так каждый месяц.
Які обороти по картці та який ліміт? 10000 вигоди не получиться ніяк за рік. Якщо тримати на депозиті 10000,то за рік на біжить 750грн. Якщо оборотних коштів в місяць на 10000,то кешбеку буде в рік 1200грн. Не получається ніяк вигоди очевидно))))
У человека ник миллионер, видимо тратит он не 10000 грн я когда-то тоже по тикетсу по 10000 грн бонусов зарабатывал, а потом они превратились в тыкву ))