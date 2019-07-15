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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 23:10
antey718 написав:
а потом они превратились в тыкву ))
в золотую?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Додано: Вів 16 лип, 2019 06:56
tarasum написав: Millioner1 написав:
Всем привет. Не сочтите за рекламу, просто позитивный отзыв, может кому то будет полезен мой опыт.
Пользуюсь ОТП тревел картой уже два года.
Схема такая: ЗП сразу летит на депозит суточный под 9%.
Живем с кредитки тикетса. Получаем 1% кешбека и % по депозиту.
За год выходит +- 10000 грн за все.
Бонусы тикетса трачу на кино, страховки, билеты на поезд.
Расчеты: все что потратил за январь с 1 го по 1 е нужно погасить до 26 февраля.
Я гашу +- 20 го. И так каждый месяц.
Які обороти по картці та який ліміт? 10000 вигоди не получиться ніяк за рік. Якщо тримати на депозиті 10000,то за рік на біжить 750грн. Якщо оборотних коштів в місяць на 10000,то кешбеку буде в рік 1200грн. Не получається ніяк вигоди очевидно))))
Ну почему-же никак? Вот держи на депо около 100к и трать в месяц тыщ 20.
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maxim2014
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Додано: Вів 16 лип, 2019 09:08
maxim2014 написав: tarasum написав:
Які обороти по картці та який ліміт? 10000 вигоди не получиться ніяк за рік. Якщо тримати на депозиті 10000,то за рік на біжить 750грн. Якщо оборотних коштів в місяць на 10000,то кешбеку буде в рік 1200грн. Не получається ніяк вигоди очевидно))))
Ну почему-же никак? Вот держи на депо около 100к и трать в месяц тыщ 20.
И чувствовать себя - оленем, в квадрате...
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jay2004
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Додано: Вів 16 лип, 2019 09:10
jay2004 написав: maxim2014 написав: tarasum написав:
Які обороти по картці та який ліміт? 10000 вигоди не получиться ніяк за рік. Якщо тримати на депозиті 10000,то за рік на біжить 750грн. Якщо оборотних коштів в місяць на 10000,то кешбеку буде в рік 1200грн. Не получається ніяк вигоди очевидно))))
Ну почему-же никак? Вот держи на депо около 100к и трать в месяц тыщ 20.
И чувствовать себя - оленем, в квадрате...
Скорее будет выглядеть цыганской заблудшей овцой
... делайте хоть что-нибудь!
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