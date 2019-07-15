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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 604605606607

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 627
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
143
Всього голосів : 627
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 23:10

  antey718 написав:а потом они превратились в тыкву ))

в золотую?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 06:56

  tarasum написав:
  Millioner1 написав:Всем привет. Не сочтите за рекламу, просто позитивный отзыв, может кому то будет полезен мой опыт.

Пользуюсь ОТП тревел картой уже два года.
Схема такая: ЗП сразу летит на депозит суточный под 9%.
Живем с кредитки тикетса. Получаем 1% кешбека и % по депозиту.
За год выходит +- 10000 грн за все.

Бонусы тикетса трачу на кино, страховки, билеты на поезд.

Расчеты: все что потратил за январь с 1 го по 1 е нужно погасить до 26 февраля.
Я гашу +- 20 го. И так каждый месяц.

Які обороти по картці та який ліміт? 10000 вигоди не получиться ніяк за рік. Якщо тримати на депозиті 10000,то за рік на біжить 750грн. Якщо оборотних коштів в місяць на 10000,то кешбеку буде в рік 1200грн. Не получається ніяк вигоди очевидно))))

Ну почему-же никак? Вот держи на депо около 100к и трать в месяц тыщ 20.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:08

  maxim2014 написав:
  tarasum написав:Які обороти по картці та який ліміт? 10000 вигоди не получиться ніяк за рік. Якщо тримати на депозиті 10000,то за рік на біжить 750грн. Якщо оборотних коштів в місяць на 10000,то кешбеку буде в рік 1200грн. Не получається ніяк вигоди очевидно))))

Ну почему-же никак? Вот держи на депо около 100к и трать в месяц тыщ 20.


И чувствовать себя - оленем, в квадрате... :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:10

  jay2004 написав:
  maxim2014 написав:
  tarasum написав:Які обороти по картці та який ліміт? 10000 вигоди не получиться ніяк за рік. Якщо тримати на депозиті 10000,то за рік на біжить 750грн. Якщо оборотних коштів в місяць на 10000,то кешбеку буде в рік 1200грн. Не получається ніяк вигоди очевидно))))

Ну почему-же никак? Вот держи на депо около 100к и трать в месяц тыщ 20.


И чувствовать себя - оленем, в квадрате... :wink:

Скорее будет выглядеть цыганской заблудшей овцой 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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