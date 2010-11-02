Додано: Вів 16 лип, 2019 10:20

jay2004 написав: maxim2014 написав: tarasum написав: Які обороти по картці та який ліміт? 10000 вигоди не получиться ніяк за рік. Якщо тримати на депозиті 10000,то за рік на біжить 750грн. Якщо оборотних коштів в місяць на 10000,то кешбеку буде в рік 1200грн. Не получається ніяк вигоди очевидно)))) Які обороти по картці та який ліміт? 10000 вигоди не получиться ніяк за рік. Якщо тримати на депозиті 10000,то за рік на біжить 750грн. Якщо оборотних коштів в місяць на 10000,то кешбеку буде в рік 1200грн. Не получається ніяк вигоди очевидно))))

Ну почему-же никак? Вот держи на депо около 100к и трать в месяц тыщ 20. Ну почему-же никак? Вот держи на депо около 100к и трать в месяц тыщ 20.



И чувствовать себя - оленем, в квадрате... И чувствовать себя - оленем, в квадрате...

ну это другое дело...хотя... не всем доступны те мегавыгодные предложения (тот-же ТАС не сильно щедрый на лимиты, если человек работает не по трудовой с хорошим офф окладом). да и не у всех есть желание бегать по всем банкам за тем кешбеком. темболее чем дальше, тем сильнее закручиваются гайки со всех сторон. вот к примеру мой основной банк укрсиб ввел комисс за сторонний п2п. теперь для меня использование сторонних кредиток становиться под большим вопросом. нет, конечно можно бегать по банкоматам/ТСО или слать сепы. Но вот первое явно не стоит тех сотни-две кешбека что я с трудом собираю в месяц на моно (эх... где те золотые времена, когда в месяц 500 грн собрать было как два пальца об асфальт), а второе - накладывает определенные ограничения (надо более скурпулезно следить за датами и планировать отправку платежа заранее).