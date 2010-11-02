в золотую?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 23:10
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Вів 16 лип, 2019 06:56
Ну почему-же никак? Вот держи на депо около 100к и трать в месяц тыщ 20.
Додано: Вів 16 лип, 2019 08:12
Re: ОТП БАНК
Рад что мой пост кому-то понравился.
На тревеле постоянно -60000 грн. Тоесть оборот по максимальному кредитному лимиту.
На депо +-50000 постоянно это +-4000 грн в год.
И кешбек на тикетсе +-600 в месяц.
Итого больше 10000 в год.
Додано: Вів 16 лип, 2019 09:08
И чувствовать себя - оленем, в квадрате...
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Додано: Вів 16 лип, 2019 09:10
Скорее будет выглядеть цыганской заблудшей овцой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:20
ну это другое дело...
хотя... не всем доступны те мегавыгодные предложения (тот-же ТАС не сильно щедрый на лимиты, если человек работает не по трудовой с хорошим офф окладом). да и не у всех есть желание бегать по всем банкам за тем кешбеком. темболее чем дальше, тем сильнее закручиваются гайки со всех сторон. вот к примеру мой основной банк укрсиб ввел комисс за сторонний п2п. теперь для меня использование сторонних кредиток становиться под большим вопросом. нет, конечно можно бегать по банкоматам/ТСО или слать сепы. Но вот первое явно не стоит тех сотни-две кешбека что я с трудом собираю в месяц на моно (эх... где те золотые времена, когда в месяц 500 грн собрать было как два пальца об асфальт), а второе - накладывает определенные ограничения (надо более скурпулезно следить за датами и планировать отправку платежа заранее).
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:45
Re: ОТП БАНК
и на шо планируете потратить этот КБ, ~7000 бонусов/год? Думаю при регулярных тратах 60К/мес у вас и самолёт личный есть, т.е. авиабилеты приобретать не нуна
Как же вы фантики-бонусы тратите то, уже придумали на шо? Водиле своему мож билеты на Мальдивы оплатили?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:53
clientage
Что-то как-то не дружелюбно у вас выглядят посты))))
Самолета нет пока еще. Тратить??7 в кино давно были? сходить с семьей +-300 грн. пару раз в месяц уже 600.
и т.д. было б желание, а куда потратить найти можно.
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:18
шо шо шо?
постоянно на депо держать около 50К и за это иметь около 4К процентов за год?
да это грабеж форменный. переведите зарплату к бегемоту хотя бы если не умеете найти нормальных ставок по депошке.
да и иметь оборот ежемесячный по карте в 60К и не пойти к симе это нужно талант иметь
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:42
А как вы смотрите если за эти же обороты по карте и остатках на депо будете получать КБ в 3..5 раз больше, но в других банках и даже живыми грошима?
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ПС. А Цыгану(его маркетингу) стоит задуматься как исправить ситуцию с Тикетсом. Как минимум, расширить области/ниши для бонусов. Если это фантики, то возможно предложить ликвидные сертифы (продукты, топливо, коммуналка) наподобие программ Більше и Ревардс от МС, бонусов от УкрЭксИма(Виза) и Водафона. А, возможно, стоит задуматься и разрешить обналичивать бонусы с коэф. 0.90..0.95 (подобное есть у Ревардса, где ОТП принимает участие ).
Кроме этого, кредотделу, рискам стоит пересмотреть скоринг для КК, т.к. примитивное ограничение кредиток до 3х в наше динамичное время просто не дает возможности клиенту воспользоваться всеми прелестями кредиток от ОТП. Нормальный клиент редко когда захочет оплачивать покупку дебеткой, гораздо приятнее платить кредиткой с грейсом и КБ. У меня в семье юзается куча кредиток от десятка банков и каждой находится свое место. А вот Цыган не дает мне кредитку, хотя я его постоянный клиент с 2007г и успешно корефанил с ним по солидному автокредиту в валюте на заре своей туманной юности
... делайте хоть что-нибудь!
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