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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 604605606607

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 627
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
143
Всього голосів : 627
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 23:10

  antey718 написав:а потом они превратились в тыкву ))

в золотую?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 06:56

  tarasum написав:
  Millioner1 написав:Всем привет. Не сочтите за рекламу, просто позитивный отзыв, может кому то будет полезен мой опыт.

Пользуюсь ОТП тревел картой уже два года.
Схема такая: ЗП сразу летит на депозит суточный под 9%.
Живем с кредитки тикетса. Получаем 1% кешбека и % по депозиту.
За год выходит +- 10000 грн за все.

Бонусы тикетса трачу на кино, страховки, билеты на поезд.

Расчеты: все что потратил за январь с 1 го по 1 е нужно погасить до 26 февраля.
Я гашу +- 20 го. И так каждый месяц.

Які обороти по картці та який ліміт? 10000 вигоди не получиться ніяк за рік. Якщо тримати на депозиті 10000,то за рік на біжить 750грн. Якщо оборотних коштів в місяць на 10000,то кешбеку буде в рік 1200грн. Не получається ніяк вигоди очевидно))))

Ну почему-же никак? Вот держи на депо около 100к и трать в месяц тыщ 20.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 08:12

Re: ОТП БАНК

Рад что мой пост кому-то понравился.
На тревеле постоянно -60000 грн. Тоесть оборот по максимальному кредитному лимиту.
На депо +-50000 постоянно это +-4000 грн в год.
И кешбек на тикетсе +-600 в месяц.
Итого больше 10000 в год.
Millioner1
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:08

  maxim2014 написав:
  tarasum написав:Які обороти по картці та який ліміт? 10000 вигоди не получиться ніяк за рік. Якщо тримати на депозиті 10000,то за рік на біжить 750грн. Якщо оборотних коштів в місяць на 10000,то кешбеку буде в рік 1200грн. Не получається ніяк вигоди очевидно))))

Ну почему-же никак? Вот держи на депо около 100к и трать в месяц тыщ 20.


И чувствовать себя - оленем, в квадрате... :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:10

  jay2004 написав:
  maxim2014 написав:
  tarasum написав:Які обороти по картці та який ліміт? 10000 вигоди не получиться ніяк за рік. Якщо тримати на депозиті 10000,то за рік на біжить 750грн. Якщо оборотних коштів в місяць на 10000,то кешбеку буде в рік 1200грн. Не получається ніяк вигоди очевидно))))

Ну почему-же никак? Вот держи на депо около 100к и трать в месяц тыщ 20.


И чувствовать себя - оленем, в квадрате... :wink:

Скорее будет выглядеть цыганской заблудшей овцой 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:20

  jay2004 написав:
  maxim2014 написав:
  tarasum написав:Які обороти по картці та який ліміт? 10000 вигоди не получиться ніяк за рік. Якщо тримати на депозиті 10000,то за рік на біжить 750грн. Якщо оборотних коштів в місяць на 10000,то кешбеку буде в рік 1200грн. Не получається ніяк вигоди очевидно))))

Ну почему-же никак? Вот держи на депо около 100к и трать в месяц тыщ 20.


И чувствовать себя - оленем, в квадрате... :wink:

ну это другое дело...
хотя... не всем доступны те мегавыгодные предложения (тот-же ТАС не сильно щедрый на лимиты, если человек работает не по трудовой с хорошим офф окладом). да и не у всех есть желание бегать по всем банкам за тем кешбеком. темболее чем дальше, тем сильнее закручиваются гайки со всех сторон. вот к примеру мой основной банк укрсиб ввел комисс за сторонний п2п. теперь для меня использование сторонних кредиток становиться под большим вопросом. нет, конечно можно бегать по банкоматам/ТСО или слать сепы. Но вот первое явно не стоит тех сотни-две кешбека что я с трудом собираю в месяц на моно (эх... где те золотые времена, когда в месяц 500 грн собрать было как два пальца об асфальт), а второе - накладывает определенные ограничения (надо более скурпулезно следить за датами и планировать отправку платежа заранее).
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:45

Re: ОТП БАНК

  Millioner1 написав:И кешбек на тикетсе +-600 в месяц.

и на шо планируете потратить этот КБ, ~7000 бонусов/год? Думаю при регулярных тратах 60К/мес у вас и самолёт личный есть, т.е. авиабилеты приобретать не нуна :)
Как же вы фантики-бонусы тратите то, уже придумали на шо? Водиле своему мож билеты на Мальдивы оплатили?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:53

clientage
Что-то как-то не дружелюбно у вас выглядят посты))))

Самолета нет пока еще. Тратить??7 в кино давно были? сходить с семьей +-300 грн. пару раз в месяц уже 600.
и т.д. было б желание, а куда потратить найти можно.
Millioner1
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:18

  Millioner1 написав:Рад что мой пост кому-то понравился.
На тревеле постоянно -60000 грн. Тоесть оборот по максимальному кредитному лимиту.
На депо +-50000 постоянно это +-4000 грн в год.
И кешбек на тикетсе +-600 в месяц.
Итого больше 10000 в год.

шо шо шо?
постоянно на депо держать около 50К и за это иметь около 4К процентов за год?
да это грабеж форменный. переведите зарплату к бегемоту хотя бы если не умеете найти нормальных ставок по депошке.
да и иметь оборот ежемесячный по карте в 60К и не пойти к симе это нужно талант иметь :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:42

  Millioner1 написав:clientage
Что-то как-то не дружелюбно у вас выглядят посты))))

Самолета нет пока еще. Тратить??7 в кино давно были? сходить с семьей +-300 грн. пару раз в месяц уже 600.
и т.д. было б желание, а куда потратить найти можно.

А как вы смотрите если за эти же обороты по карте и остатках на депо будете получать КБ в 3..5 раз больше, но в других банках и даже живыми грошима? :)

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ПС. А Цыгану(его маркетингу) стоит задуматься как исправить ситуцию с Тикетсом. Как минимум, расширить области/ниши для бонусов. Если это фантики, то возможно предложить ликвидные сертифы (продукты, топливо, коммуналка) наподобие программ Більше и Ревардс от МС, бонусов от УкрЭксИма(Виза) и Водафона. А, возможно, стоит задуматься и разрешить обналичивать бонусы с коэф. 0.90..0.95 (подобное есть у Ревардса, где ОТП принимает участие :)).

Кроме этого, кредотделу, рискам стоит пересмотреть скоринг для КК, т.к. примитивное ограничение кредиток до 3х в наше динамичное время просто не дает возможности клиенту воспользоваться всеми прелестями кредиток от ОТП. Нормальный клиент редко когда захочет оплачивать покупку дебеткой, гораздо приятнее платить кредиткой с грейсом и КБ. У меня в семье юзается куча кредиток от десятка банков и каждой находится свое место. А вот Цыган не дает мне кредитку, хотя я его постоянный клиент с 2007г и успешно корефанил с ним по солидному автокредиту в валюте на заре своей туманной юности :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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