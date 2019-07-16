Додано: Вів 16 лип, 2019 11:42

Millioner1 написав: clientage

Что-то как-то не дружелюбно у вас выглядят посты))))



Самолета нет пока еще. Тратить??7 в кино давно были? сходить с семьей +-300 грн. пару раз в месяц уже 600.

и т.д. было б желание, а куда потратить найти можно. Что-то как-то не дружелюбно у вас выглядят посты))))Самолета нет пока еще. Тратить??7 в кино давно были? сходить с семьей +-300 грн. пару раз в месяц уже 600.и т.д. было б желание, а куда потратить найти можно.

А как вы смотрите если за эти же обороты по карте и остатках на депо будете получать КБ в 3..5 раз больше, но в других банках и даже живыми грошима?ПС. А Цыгану(его маркетингу) стоит задуматься как исправить ситуцию с Тикетсом. Как минимум, расширить области/ниши для бонусов. Если это фантики, то возможно предложить ликвидные сертифы (продукты, топливо, коммуналка) наподобие программ Більше и Ревардс от МС, бонусов от УкрЭксИма(Виза) и Водафона. А, возможно, стоит задуматься и разрешить обналичивать бонусы с коэф. 0.90..0.95 (подобное есть у Ревардса, где ОТП принимает участие).Кроме этого, кредотделу, рискам стоит пересмотреть скоринг для КК, т.к. примитивное ограничение кредиток до 3х в наше динамичное время просто не дает возможности клиенту воспользоваться всеми прелестями кредиток от ОТП. Нормальный клиент редко когда захочет оплачивать покупку дебеткой, гораздо приятнее платить кредиткой с грейсом и КБ. У меня в семье юзается куча кредиток от десятка банков и каждой находится свое место. А вот Цыган не дает мне кредитку, хотя я его постоянный клиент с 2007г и успешно корефанил с ним по солидному автокредиту в валюте на заре своей туманной юности