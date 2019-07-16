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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 605606607608

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 627
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
143
Всього голосів : 627
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:42

  Millioner1 написав:clientage
Что-то как-то не дружелюбно у вас выглядят посты))))

Самолета нет пока еще. Тратить??7 в кино давно были? сходить с семьей +-300 грн. пару раз в месяц уже 600.
и т.д. было б желание, а куда потратить найти можно.

А как вы смотрите если за эти же обороты по карте и остатках на депо будете получать КБ в 3..5 раз больше, но в других банках и даже живыми грошима? :)

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Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
Народный рейтинг карт с кешбэком
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ПС. А Цыгану(его маркетингу) стоит задуматься как исправить ситуцию с Тикетсом. Как минимум, расширить области/ниши для бонусов. Если это фантики, то возможно предложить ликвидные сертифы (продукты, топливо, коммуналка) наподобие программ Більше и Ревардс от МС, бонусов от УкрЭксИма(Виза) и Водафона. А, возможно, стоит задуматься и разрешить обналичивать бонусы с коэф. 0.90..0.95 (подобное есть у Ревардса, где ОТП принимает участие :)).

Кроме этого, кредотделу, рискам стоит пересмотреть скоринг для КК, т.к. примитивное ограничение кредиток до 3х в наше динамичное время просто не дает возможности клиенту воспользоваться всеми прелестями кредиток от ОТП. Нормальный клиент редко когда захочет оплачивать покупку дебеткой, гораздо приятнее платить кредиткой с грейсом и КБ. У меня в семье юзается куча кредиток от десятка банков и каждой находится свое место. А вот Цыган не дает мне кредитку, хотя я его постоянный клиент с 2007г и успешно корефанил с ним по солидному автокредиту в валюте на заре своей туманной юности :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:07

  clientage написав:
  Millioner1 написав:clientage
Что-то как-то не дружелюбно у вас выглядят посты))))

Самолета нет пока еще. Тратить??7 в кино давно были? сходить с семьей +-300 грн. пару раз в месяц уже 600.
и т.д. было б желание, а куда потратить найти можно.

А как вы смотрите если за эти же обороты по карте и остатках на депо будете получать КБ в 3..5 раз больше, но в других банках и даже живыми грошима? :)

Лучшая карта для cashback'а
Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
Народный рейтинг карт с кешбэком
Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

ПС. А Цыгану(его маркетингу) стоит задуматься как исправить ситуцию с Тикетсом. Как минимум, расширить области/ниши для бонусов. Если это фантики, то возможно предложить ликвидные сертифы (продукты, топливо, коммуналка) наподобие программ Більше и Ревардс от МС, бонусов от УкрЭксИма(Виза) и Водафона. А, возможно, стоит задуматься и разрешить обналичивать бонусы с коэф. 0.90..0.95 (подобное есть у Ревардса, где ОТП принимает участие :)).

Кроме этого, кредотделу, рискам стоит пересмотреть скоринг для КК, т.к. примитивное ограничение кредиток до 3х в наше динамичное время просто не дает возможности клиенту воспользоваться всеми прелестями кредиток от ОТП. Нормальный клиент редко когда захочет оплачивать покупку дебеткой, гораздо приятнее платить кредиткой с грейсом и КБ. У меня в семье юзается куча кредиток от десятка банков и каждой находится свое место. А вот Цыган не дает мне кредитку, хотя я его постоянный клиент с 2007г и успешно корефанил с ним по солидному автокредиту в валюте на заре своей туманной юности :lol:


Он не ищет лёгких путей. :mrgreen:
Ratatui
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