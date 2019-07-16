ПС. А Цыгану(его маркетингу) стоит задуматься как исправить ситуцию с Тикетсом. Как минимум, расширить области/ниши для бонусов. Если это фантики, то возможно предложить ликвидные сертифы (продукты, топливо, коммуналка) наподобие программ Більше и Ревардс от МС, бонусов от УкрЭксИма(Виза) и Водафона. А, возможно, стоит задуматься и разрешить обналичивать бонусы с коэф. 0.90..0.95 (подобное есть у Ревардса, где ОТП принимает участие ).
Кроме этого, кредотделу, рискам стоит пересмотреть скоринг для КК, т.к. примитивное ограничение кредиток до 3х в наше динамичное время просто не дает возможности клиенту воспользоваться всеми прелестями кредиток от ОТП. Нормальный клиент редко когда захочет оплачивать покупку дебеткой, гораздо приятнее платить кредиткой с грейсом и КБ. У меня в семье юзается куча кредиток от десятка банков и каждой находится свое место. А вот Цыган не дает мне кредитку, хотя я его постоянный клиент с 2007г и успешно корефанил с ним по солидному автокредиту в валюте на заре своей туманной юности
ПС. А Цыгану(его маркетингу) стоит задуматься как исправить ситуцию с Тикетсом. Как минимум, расширить области/ниши для бонусов. Если это фантики, то возможно предложить ликвидные сертифы (продукты, топливо, коммуналка) наподобие программ Більше и Ревардс от МС, бонусов от УкрЭксИма(Виза) и Водафона. А, возможно, стоит задуматься и разрешить обналичивать бонусы с коэф. 0.90..0.95 (подобное есть у Ревардса, где ОТП принимает участие ).
Кроме этого, кредотделу, рискам стоит пересмотреть скоринг для КК, т.к. примитивное ограничение кредиток до 3х в наше динамичное время просто не дает возможности клиенту воспользоваться всеми прелестями кредиток от ОТП. Нормальный клиент редко когда захочет оплачивать покупку дебеткой, гораздо приятнее платить кредиткой с грейсом и КБ. У меня в семье юзается куча кредиток от десятка банков и каждой находится свое место. А вот Цыган не дает мне кредитку, хотя я его постоянный клиент с 2007г и успешно корефанил с ним по солидному автокредиту в валюте на заре своей туманной юности
Millioner1 написав:Для начала почитайте, что кредитные деньги! Которые нужно каждого 20 го числа месяца возвращать на место.
у меня тоже есть кредитка и тоже каждый месяц я ее гашу что бы остаться в грейсе. но имею поболее ваших 9%. и они же грязные? чистых выходит 7,3% ? если вы не умеете готовить это не значит что другие не умеют.