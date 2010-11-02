Додано: Вів 23 лип, 2019 13:03

Коллеги!Я прошу прощения за то, что у меня сейчас получится длинная жалоба, но коротко я не смогу сформулировать суть вопроса.Позвонила мне вчера из отделения, где обслуживаюсь, менеджер премиального сектора Светлана и заявила, что банк, рассмотрев меня как клиента, принял решение, что я могу претендовать на премиальное обслуживание. Поэтому меня приглашают в отделение, чтобы сделать мне предложение, очень настойчиво приглашали.Будучи опытной жертвой маркетинга, я сразу заподозрил, что меня пытаются выманить в отделение, чтобы при личном общении впарить мне что-то ненужное - это известный прием, абсолютно неприменимый при работе с постоянными клиентами. Особо странным показалось версия о рассмотрении моей кандидатуры - премиальное обслуживание обычно доступно всем, кто готов за него платить. Это не приватный банкинг. Я, из последних сил противостоя напору, все же выяснил, что условия обслуживания есть на сайте, и взял паузу для ознакомления. Как и ожидалось, пакеты оказались доступными всем, даже с заявкой на сайте.Сегодня перезвонила с вопросом, когда я приду. Я почему-то сразу ее не послал, а попытался выяснить, зачем она меня обманывает? Занимательный получился разговор, хотя заставить ее слушать, а не говорить было трудно. Очень напористая дама! В отделении я мог бы и не устоятьСначала оказалось, что вчера я не мог говорить, поэтому попросил перезвонить. Пришлось почти дословно напомнить разговор. После пары попыток сделать вид, что все нормально, появилась новая версия - для получения пакета нужно иметь депозит не менее 30Кгрн, банк рассмотрел именно это (срочных депозитов у меня в банке нет). Просьба сообщить пункт в тарифах, где описано это условие ее в тупик не поставил, реакция была мгновенной и очень уверенной: на сайте старая версия тарифов, а это условие действует только с апреля!!! Попытка выяснить, понимается она, в чем призналась, успехом не увенчалась.Я как-то не готов к тому, что банк, которому я доверяю свои деньги, пытается меня обмануть. Да и отношение к моему времени не очень устраивает.Очень хочется выяснить, является ли вышеописанное маркетинговой политикой банка, или это отдельный сотрудник "расшибает лоб" в погоне за показателями. Поэтому буду благодарен, если отпишутся те, кто подвергался такой же обработке. Особо интересно, совпадает ли имя менеджера.Также буду признателен, если кто-то сообщит контакт для эффективной жалобы. На сайте есть телефоны и мыло для обращений по поводу качества обслуживания, но у меня есть подозрение, что это простой громоотвод.Еще раз прошу прощения за много букв.