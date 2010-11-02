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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 606607608609>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 627
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
143
Всього голосів : 627
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:42

  Millioner1 написав:clientage
Что-то как-то не дружелюбно у вас выглядят посты))))

Самолета нет пока еще. Тратить??7 в кино давно были? сходить с семьей +-300 грн. пару раз в месяц уже 600.
и т.д. было б желание, а куда потратить найти можно.

А как вы смотрите если за эти же обороты по карте и остатках на депо будете получать КБ в 3..5 раз больше, но в других банках и даже живыми грошима? :)

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Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
Народный рейтинг карт с кешбэком
Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

ПС. А Цыгану(его маркетингу) стоит задуматься как исправить ситуцию с Тикетсом. Как минимум, расширить области/ниши для бонусов. Если это фантики, то возможно предложить ликвидные сертифы (продукты, топливо, коммуналка) наподобие программ Більше и Ревардс от МС, бонусов от УкрЭксИма(Виза) и Водафона. А, возможно, стоит задуматься и разрешить обналичивать бонусы с коэф. 0.90..0.95 (подобное есть у Ревардса, где ОТП принимает участие :)).

Кроме этого, кредотделу, рискам стоит пересмотреть скоринг для КК, т.к. примитивное ограничение кредиток до 3х в наше динамичное время просто не дает возможности клиенту воспользоваться всеми прелестями кредиток от ОТП. Нормальный клиент редко когда захочет оплачивать покупку дебеткой, гораздо приятнее платить кредиткой с грейсом и КБ. У меня в семье юзается куча кредиток от десятка банков и каждой находится свое место. А вот Цыган не дает мне кредитку, хотя я его постоянный клиент с 2007г и успешно корефанил с ним по солидному автокредиту в валюте на заре своей туманной юности :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:07

  clientage написав:
  Millioner1 написав:clientage
Что-то как-то не дружелюбно у вас выглядят посты))))

Самолета нет пока еще. Тратить??7 в кино давно были? сходить с семьей +-300 грн. пару раз в месяц уже 600.
и т.д. было б желание, а куда потратить найти можно.

А как вы смотрите если за эти же обороты по карте и остатках на депо будете получать КБ в 3..5 раз больше, но в других банках и даже живыми грошима? :)

Лучшая карта для cashback'а
Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
Народный рейтинг карт с кешбэком
Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

ПС. А Цыгану(его маркетингу) стоит задуматься как исправить ситуцию с Тикетсом. Как минимум, расширить области/ниши для бонусов. Если это фантики, то возможно предложить ликвидные сертифы (продукты, топливо, коммуналка) наподобие программ Більше и Ревардс от МС, бонусов от УкрЭксИма(Виза) и Водафона. А, возможно, стоит задуматься и разрешить обналичивать бонусы с коэф. 0.90..0.95 (подобное есть у Ревардса, где ОТП принимает участие :)).

Кроме этого, кредотделу, рискам стоит пересмотреть скоринг для КК, т.к. примитивное ограничение кредиток до 3х в наше динамичное время просто не дает возможности клиенту воспользоваться всеми прелестями кредиток от ОТП. Нормальный клиент редко когда захочет оплачивать покупку дебеткой, гораздо приятнее платить кредиткой с грейсом и КБ. У меня в семье юзается куча кредиток от десятка банков и каждой находится свое место. А вот Цыган не дает мне кредитку, хотя я его постоянный клиент с 2007г и успешно корефанил с ним по солидному автокредиту в валюте на заре своей туманной юности :lol:


Он не ищет лёгких путей. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 23:30

  Millioner1 написав:Для начала почитайте, что кредитные деньги! Которые нужно каждого 20 го числа месяца возвращать на место.

у меня тоже есть кредитка и тоже каждый месяц я ее гашу что бы остаться в грейсе.
но имею поболее ваших 9%. и они же грязные? чистых выходит 7,3% ?
если вы не умеете готовить это не значит что другие не умеют.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 13:03

Коллеги!
Я прошу прощения за то, что у меня сейчас получится длинная жалоба, но коротко я не смогу сформулировать суть вопроса.
Позвонила мне вчера из отделения, где обслуживаюсь, менеджер премиального сектора Светлана и заявила, что банк, рассмотрев меня как клиента, принял решение, что я могу претендовать на премиальное обслуживание. Поэтому меня приглашают в отделение, чтобы сделать мне предложение, очень настойчиво приглашали.
Будучи опытной жертвой маркетинга, я сразу заподозрил, что меня пытаются выманить в отделение, чтобы при личном общении впарить мне что-то ненужное - это известный прием, абсолютно неприменимый при работе с постоянными клиентами. Особо странным показалось версия о рассмотрении моей кандидатуры - премиальное обслуживание обычно доступно всем, кто готов за него платить. Это не приватный банкинг. Я, из последних сил противостоя напору, все же выяснил, что условия обслуживания есть на сайте, и взял паузу для ознакомления. Как и ожидалось, пакеты оказались доступными всем, даже с заявкой на сайте.
Сегодня перезвонила с вопросом, когда я приду. Я почему-то сразу ее не послал, а попытался выяснить, зачем она меня обманывает? Занимательный получился разговор, хотя заставить ее слушать, а не говорить было трудно. Очень напористая дама! В отделении я мог бы и не устоять :)
Сначала оказалось, что вчера я не мог говорить, поэтому попросил перезвонить. Пришлось почти дословно напомнить разговор. После пары попыток сделать вид, что все нормально, появилась новая версия - для получения пакета нужно иметь депозит не менее 30Кгрн, банк рассмотрел именно это (срочных депозитов у меня в банке нет). Просьба сообщить пункт в тарифах, где описано это условие ее в тупик не поставил, реакция была мгновенной и очень уверенной: на сайте старая версия тарифов, а это условие действует только с апреля!!! Попытка выяснить, понимается она, в чем призналась, успехом не увенчалась.

Я как-то не готов к тому, что банк, которому я доверяю свои деньги, пытается меня обмануть. Да и отношение к моему времени не очень устраивает.

Очень хочется выяснить, является ли вышеописанное маркетинговой политикой банка, или это отдельный сотрудник "расшибает лоб" в погоне за показателями. Поэтому буду благодарен, если отпишутся те, кто подвергался такой же обработке. Особо интересно, совпадает ли имя менеджера.

Также буду признателен, если кто-то сообщит контакт для эффективной жалобы. На сайте есть телефоны и мыло для обращений по поводу качества обслуживания, но у меня есть подозрение, что это простой громоотвод.

Еще раз прошу прощения за много букв.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 13:23

  Сибарит написав:...

имхо - сотрудница вам попалась напористая :)
Зашла просто со стороны солнца (премиального).

Мне тоже на днях звонили с "супер предложением" - целых 15% годовых на 3м депозит.
Сказал, что неинтересно - больше не звонили.
Видать у них месячник по сбору депозитов.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 13:34

  curiousobro написав:
  Сибарит написав:...

имхо - сотрудница вам попалась напористая :)
Зашла просто со стороны солнца (премиального).

Мне тоже на днях звонили с "супер предложением" - целых 15% годовых на 3м депозит.
Сказал, что неинтересно - больше не звонили.
Видать у них месячник по сбору депозитов.

тоже на прошлой неделе звонили и предлагали кредит а потом депозит.
но без напора - сказал что в данный момент не интересует и спокойно попрощались.
видать зашло корпоративное распоряжение по планам.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 13:35

Сибарит
Да, очень навязчивый у них маркетинг, после того как я два года назад с боем у них забрал окончившийся депозит (я как то давно по наивности решил, что если у меня в банке есть персональный менеджер, а банк не выглядит помойкой, то заказывать деньги в день окончания депозита самому не нужно), так они уже два раза звонили и настойчиво звали тоже по какому то персональному предложению.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:34

Сибарит, может там действительно было какое-то "индивидуальное предложение"?
Вы рано сдались, нужно было идти в "разведку боем" :)

Мне например ТАС дал кредитку с лимитом, по своей инициативе, без видимых на то причин, даже при наличии небольших "стоп-факторов" у меня (большая кред. нагрузка, неоф. доходы).

Да, как правило маркетинг пытается ввести в заблуждение, но иногда предлагают действительно индивидуальные предложения
Я шарю
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 16:05

Re: ОТП БАНК

  Вкладчик1234 написав:Мне например ТАС дал кредитку с лимитом, по своей инициативе, без видимых на то причин, даже при наличии небольших "стоп-факторов" у меня (большая кред. нагрузка, неоф. доходы).

Це фантастика! В лотерею грати не пробували?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:08

Re: ОТП БАНК

Только что отправил СЭП с банка Конкорд (ожидаю, что банк отправит на протяжении 30..60 минут) на счёт в ОТП 2600. Как быстро ОТП зачисляет входящий СЭП?
MASolomko
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