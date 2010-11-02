ПС. А Цыгану(его маркетингу) стоит задуматься как исправить ситуцию с Тикетсом. Как минимум, расширить области/ниши для бонусов. Если это фантики, то возможно предложить ликвидные сертифы (продукты, топливо, коммуналка) наподобие программ Більше и Ревардс от МС, бонусов от УкрЭксИма(Виза) и Водафона. А, возможно, стоит задуматься и разрешить обналичивать бонусы с коэф. 0.90..0.95 (подобное есть у Ревардса, где ОТП принимает участие ).
Кроме этого, кредотделу, рискам стоит пересмотреть скоринг для КК, т.к. примитивное ограничение кредиток до 3х в наше динамичное время просто не дает возможности клиенту воспользоваться всеми прелестями кредиток от ОТП. Нормальный клиент редко когда захочет оплачивать покупку дебеткой, гораздо приятнее платить кредиткой с грейсом и КБ. У меня в семье юзается куча кредиток от десятка банков и каждой находится свое место. А вот Цыган не дает мне кредитку, хотя я его постоянный клиент с 2007г и успешно корефанил с ним по солидному автокредиту в валюте на заре своей туманной юности
ПС. А Цыгану(его маркетингу) стоит задуматься как исправить ситуцию с Тикетсом. Как минимум, расширить области/ниши для бонусов. Если это фантики, то возможно предложить ликвидные сертифы (продукты, топливо, коммуналка) наподобие программ Більше и Ревардс от МС, бонусов от УкрЭксИма(Виза) и Водафона. А, возможно, стоит задуматься и разрешить обналичивать бонусы с коэф. 0.90..0.95 (подобное есть у Ревардса, где ОТП принимает участие ).
Кроме этого, кредотделу, рискам стоит пересмотреть скоринг для КК, т.к. примитивное ограничение кредиток до 3х в наше динамичное время просто не дает возможности клиенту воспользоваться всеми прелестями кредиток от ОТП. Нормальный клиент редко когда захочет оплачивать покупку дебеткой, гораздо приятнее платить кредиткой с грейсом и КБ. У меня в семье юзается куча кредиток от десятка банков и каждой находится свое место. А вот Цыган не дает мне кредитку, хотя я его постоянный клиент с 2007г и успешно корефанил с ним по солидному автокредиту в валюте на заре своей туманной юности
Millioner1 написав:Для начала почитайте, что кредитные деньги! Которые нужно каждого 20 го числа месяца возвращать на место.
у меня тоже есть кредитка и тоже каждый месяц я ее гашу что бы остаться в грейсе. но имею поболее ваших 9%. и они же грязные? чистых выходит 7,3% ? если вы не умеете готовить это не значит что другие не умеют.
Коллеги! Я прошу прощения за то, что у меня сейчас получится длинная жалоба, но коротко я не смогу сформулировать суть вопроса. Позвонила мне вчера из отделения, где обслуживаюсь, менеджер премиального сектора Светлана и заявила, что банк, рассмотрев меня как клиента, принял решение, что я могу претендовать на премиальное обслуживание. Поэтому меня приглашают в отделение, чтобы сделать мне предложение, очень настойчиво приглашали. Будучи опытной жертвой маркетинга, я сразу заподозрил, что меня пытаются выманить в отделение, чтобы при личном общении впарить мне что-то ненужное - это известный прием, абсолютно неприменимый при работе с постоянными клиентами. Особо странным показалось версия о рассмотрении моей кандидатуры - премиальное обслуживание обычно доступно всем, кто готов за него платить. Это не приватный банкинг. Я, из последних сил противостоя напору, все же выяснил, что условия обслуживания есть на сайте, и взял паузу для ознакомления. Как и ожидалось, пакеты оказались доступными всем, даже с заявкой на сайте. Сегодня перезвонила с вопросом, когда я приду. Я почему-то сразу ее не послал, а попытался выяснить, зачем она меня обманывает? Занимательный получился разговор, хотя заставить ее слушать, а не говорить было трудно. Очень напористая дама! В отделении я мог бы и не устоять Сначала оказалось, что вчера я не мог говорить, поэтому попросил перезвонить. Пришлось почти дословно напомнить разговор. После пары попыток сделать вид, что все нормально, появилась новая версия - для получения пакета нужно иметь депозит не менее 30Кгрн, банк рассмотрел именно это (срочных депозитов у меня в банке нет). Просьба сообщить пункт в тарифах, где описано это условие ее в тупик не поставил, реакция была мгновенной и очень уверенной: на сайте старая версия тарифов, а это условие действует только с апреля!!! Попытка выяснить, понимается она, в чем призналась, успехом не увенчалась.
Я как-то не готов к тому, что банк, которому я доверяю свои деньги, пытается меня обмануть. Да и отношение к моему времени не очень устраивает.
Очень хочется выяснить, является ли вышеописанное маркетинговой политикой банка, или это отдельный сотрудник "расшибает лоб" в погоне за показателями. Поэтому буду благодарен, если отпишутся те, кто подвергался такой же обработке. Особо интересно, совпадает ли имя менеджера.
Также буду признателен, если кто-то сообщит контакт для эффективной жалобы. На сайте есть телефоны и мыло для обращений по поводу качества обслуживания, но у меня есть подозрение, что это простой громоотвод.
Сибарит Да, очень навязчивый у них маркетинг, после того как я два года назад с боем у них забрал окончившийся депозит (я как то давно по наивности решил, что если у меня в банке есть персональный менеджер, а банк не выглядит помойкой, то заказывать деньги в день окончания депозита самому не нужно), так они уже два раза звонили и настойчиво звали тоже по какому то персональному предложению.