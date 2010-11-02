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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 606607608609

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 627
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
143
Всього голосів : 627
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:18

  MASolomko написав:Только что отправил СЭП с банка Конкорд (ожидаю, что банк отправит на протяжении 30..60 минут) на счёт в ОТП 2600. Как быстро ОТП зачисляет входящий СЭП?


1-3 години, перевіряв на ProCredit - OTP,
але іноді для переказів з інших банків враження що зараховують під кінець дня тобто в 17-18
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:43

  MASolomko написав:Только что отправил СЭП с банка Конкорд (ожидаю, что банк отправит на протяжении 30..60 минут) на счёт в ОТП 2600. Как быстро ОТП зачисляет входящий СЭП?


На 2600 не знаю,но на 2620 обычно минут 30-40
rudnitep
 
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