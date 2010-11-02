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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:18
MASolomko написав:
Только что отправил СЭП с банка Конкорд (ожидаю, что банк отправит на протяжении 30..60 минут) на счёт в ОТП 2600. Как быстро ОТП зачисляет входящий СЭП?
1-3 години, перевіряв на ProCredit - OTP,
але іноді для переказів з інших банків враження що зараховують під кінець дня тобто в 17-18
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Додано: Вів 30 лип, 2019 13:43
MASolomko написав:
Только что отправил СЭП с банка Конкорд (ожидаю, что банк отправит на протяжении 30..60 минут) на счёт в ОТП 2600. Как быстро ОТП зачисляет входящий СЭП?
На 2600 не знаю,но на 2620 обычно минут 30-40
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