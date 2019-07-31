1-3 години, перевіряв на ProCredit - OTP,
але іноді для переказів з інших банків враження що зараховують під кінець дня тобто в 17-18
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:18
1-3 години, перевіряв на ProCredit - OTP,
але іноді для переказів з інших банків враження що зараховують під кінець дня тобто в 17-18
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:43
Додано: Сер 31 лип, 2019 03:36
Re: ОТП БАНК
Зайшло вчора на рахунок — продавець повідомив щодо отримання оплати.
Додано: Сер 31 лип, 2019 13:59
Re: ОТП БАНК
Яка сама найкраща з карток Отп? Швидко роблять картки?
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:11
А ви любите м'ясо чи рибу, а, може, ви - веган?
Що потрібно від карти?
Виготовляють до 7 роб. днів в Києві.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:23
Отримання картки безкоштовно кур`єром (Київ, Харків, Одеса), або у відділенні Банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 17:21
Чим Львів завинив? Чому немає в списках?
Тому що найкращих працівниць регіонального відділення звідтам пішли?
Додано: Сер 31 лип, 2019 20:58
Re: ОТП БАНК
Швидко закривають картку і повертають залишок 100грн? Чи є картки без цього залишку?
Додано: Сер 31 лип, 2019 20:59
Re: ОТП БАНК
45 днів після закриття.
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