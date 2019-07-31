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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 606607608609

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 627
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
143
Всього голосів : 627
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:18

  MASolomko написав:Только что отправил СЭП с банка Конкорд (ожидаю, что банк отправит на протяжении 30..60 минут) на счёт в ОТП 2600. Как быстро ОТП зачисляет входящий СЭП?


1-3 години, перевіряв на ProCredit - OTP,
але іноді для переказів з інших банків враження що зараховують під кінець дня тобто в 17-18
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:43

  MASolomko написав:Только что отправил СЭП с банка Конкорд (ожидаю, что банк отправит на протяжении 30..60 минут) на счёт в ОТП 2600. Как быстро ОТП зачисляет входящий СЭП?


На 2600 не знаю,но на 2620 обычно минут 30-40
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:05

Думаю сьогодні й встигнете
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 03:36

Re: ОТП БАНК

Зайшло вчора на рахунок — продавець повідомив щодо отримання оплати. :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:59

Re: ОТП БАНК

Яка сама найкраща з карток Отп? Швидко роблять картки?
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:11

  tarasum написав:Яка сама найкраща з карток Отп? Швидко роблять картки?

А ви любите м'ясо чи рибу, а, може, ви - веган?
Що потрібно від карти?
Виготовляють до 7 роб. днів в Києві.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 453
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:23

  Son of Sun написав:
  tarasum написав:Яка сама найкраща з карток Отп? Швидко роблять картки?

А ви любите м'ясо чи рибу, а, може, ви - веган?
Що потрібно від карти?
Виготовляють до 7 роб. днів в Києві.

Отримання картки безкоштовно кур`єром (Київ, Харків, Одеса), або у відділенні Банку
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... ets-debet/
https://www.otpbank.com.ua/pdf/privatec ... 1-2018.pdf
Bosstone
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 21.04.10
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:21

  Bosstone написав:
  Son of Sun написав:
  tarasum написав:Яка сама найкраща з карток Отп? Швидко роблять картки?

А ви любите м'ясо чи рибу, а, може, ви - веган?
Що потрібно від карти?
Виготовляють до 7 роб. днів в Києві.

Отримання картки безкоштовно кур`єром (Київ, Харків, Одеса), або у відділенні Банку
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... ets-debet/
https://www.otpbank.com.ua/pdf/privatec ... 1-2018.pdf

Чим Львів завинив? Чому немає в списках?
Тому що найкращих працівниць регіонального відділення звідтам пішли?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 20:58

Re: ОТП БАНК

Швидко закривають картку і повертають залишок 100грн? Чи є картки без цього залишку?
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 20:59

Re: ОТП БАНК

45 днів після закриття.
Кочевник
 
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З нами з: 16.02.17
Подякував: 154 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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