Если подключена кредитная линия, то неснижаемый остаток не устанавливается.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 23:36
Re: ОТП БАНК
Додано: Чет 15 сер, 2019 13:27
ОТП БАНК ВВОДИТ КОМИССИЮ ПО Р2Р С 20.08.19 В РАЗМЕРЕ 5 ГРН.
З 20 серпня 2019 року буде діяти нова редакція тарифів на операції з платіжними картками.
Основні зміни в тарифах:
1) введена фіксована комісія в розмірі 5 гривень за списання коштів з рахунку при здійсненні переказу з картки ОТП Банку на картку іншого банку;
2) збільшена фіксована частина комісії за зняття готівки з карткових рахунків;
3) збільшена фіксована частина комісії за безготівкові перекази з карткових рахунків;
4) збільшена плата за смс-інформування щодо операцій та залишку на картковому рахунку в деяких тарифах.
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:02
Bosstone
цыган идет по пути говнобанков ... ну хоть спасибо, что 5 грн., а не 1%
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:05
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:53
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