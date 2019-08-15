RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 607608609610

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 627
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
143
Всього голосів : 627
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:36

Re: ОТП БАНК

  tarasum написав:Чи є картки без цього залишку?


Если подключена кредитная линия, то неснижаемый остаток не устанавливается.
rudnitep
 
Повідомлень: 135
З нами з: 16.11.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:27

ОТП БАНК ВВОДИТ КОМИССИЮ ПО Р2Р С 20.08.19 В РАЗМЕРЕ 5 ГРН.

З 20 серпня 2019 року буде діяти нова редакція тарифів на операції з платіжними картками.
Основні зміни в тарифах:
1) введена фіксована комісія в розмірі 5 гривень за списання коштів з рахунку при здійсненні переказу з картки ОТП Банку на картку іншого банку;
2) збільшена фіксована частина комісії за зняття готівки з карткових рахунків;
3) збільшена фіксована частина комісії за безготівкові перекази з карткових рахунків;
4) збільшена плата за смс-інформування щодо операцій та залишку на картковому рахунку в деяких тарифах.
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... t-card.php
Bosstone
 
Повідомлень: 1226
З нами з: 21.04.10
Подякував: 586 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:02

Bosstone

цыган идет по пути говнобанков ... ну хоть спасибо, что 5 грн., а не 1%
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36236
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5762 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:05

  IMPRINTER написав:Bosstone

цыган идет по пути говнобанков ... ну хоть спасибо, что 5 грн., а не 1%

та да... 5 грн еще терпимо
maxim2014
 
Повідомлень: 1528
З нами з: 19.09.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:53

  IMPRINTER написав:Bosstone

цыган идет по пути говнобанков ... ну хоть спасибо, что 5 грн., а не 1%


Апетит приходит во время еды.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6715
З нами з: 30.11.12
Подякував: 106 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 607608609610
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Maksi2, MASolomko, SHURICK76, Slx, vollena71, wig і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1630, 1631, 1632
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16314 2319699
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2019 10:07
wig
Альфа-Банк 1 ... 7477, 7478, 7479
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
74786 8929458
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2019 10:05
MASolomko
А-Банк 1 ... 1316, 1317, 1318
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13175 1855770
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2019 07:48
Ferlakur

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74787)
16.08.2019 11:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron