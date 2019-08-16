Если подключена кредитная линия, то неснижаемый остаток не устанавливается.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 23:36
Re: ОТП БАНК
Додано: Чет 15 сер, 2019 13:27
ОТП БАНК ВВОДИТ КОМИССИЮ ПО Р2Р С 20.08.19 В РАЗМЕРЕ 5 ГРН.
З 20 серпня 2019 року буде діяти нова редакція тарифів на операції з платіжними картками.
Основні зміни в тарифах:
1) введена фіксована комісія в розмірі 5 гривень за списання коштів з рахунку при здійсненні переказу з картки ОТП Банку на картку іншого банку;
2) збільшена фіксована частина комісії за зняття готівки з карткових рахунків;
3) збільшена фіксована частина комісії за безготівкові перекази з карткових рахунків;
4) збільшена плата за смс-інформування щодо операцій та залишку на картковому рахунку в деяких тарифах.
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:02
Bosstone
цыган идет по пути говнобанков ... ну хоть спасибо, что 5 грн., а не 1%
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:05
Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:53
Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:48
Re: ОТП БАНК
не понятно это всех карт кассается - тикетс он же платинум, а файле с изменениями про платинуи не слова.
и шо теперь выход по 2грн за 9999?
плохая тенденция однако...
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:01
кстати сегодня в отделении рассказали про новый депозит - %%% авансом -
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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