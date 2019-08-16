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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 607608609610

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 627
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
143
Всього голосів : 627
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:36

Re: ОТП БАНК

  tarasum написав:Чи є картки без цього залишку?


Если подключена кредитная линия, то неснижаемый остаток не устанавливается.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:27

ОТП БАНК ВВОДИТ КОМИССИЮ ПО Р2Р С 20.08.19 В РАЗМЕРЕ 5 ГРН.

З 20 серпня 2019 року буде діяти нова редакція тарифів на операції з платіжними картками.
Основні зміни в тарифах:
1) введена фіксована комісія в розмірі 5 гривень за списання коштів з рахунку при здійсненні переказу з картки ОТП Банку на картку іншого банку;
2) збільшена фіксована частина комісії за зняття готівки з карткових рахунків;
3) збільшена фіксована частина комісії за безготівкові перекази з карткових рахунків;
4) збільшена плата за смс-інформування щодо операцій та залишку на картковому рахунку в деяких тарифах.
https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... t-card.php
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:02

Bosstone

цыган идет по пути говнобанков ... ну хоть спасибо, что 5 грн., а не 1%
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:05

  IMPRINTER написав:Bosstone

цыган идет по пути говнобанков ... ну хоть спасибо, что 5 грн., а не 1%

та да... 5 грн еще терпимо
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:53

  IMPRINTER написав:Bosstone

цыган идет по пути говнобанков ... ну хоть спасибо, что 5 грн., а не 1%


Апетит приходит во время еды.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:48

Re: ОТП БАНК

  IMPRINTER написав:цыган идет по пути говнобанков ... ну хоть спасибо, что 5 грн., а не 1%


не понятно это всех карт кассается - тикетс он же платинум, а файле с изменениями про платинуи не слова.

и шо теперь выход по 2грн за 9999?
плохая тенденция однако...
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:01

кстати сегодня в отделении рассказали про новый депозит - %%% авансом - уже есть описание на сайте
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 06:04

  IMPRINTER написав:Bosstone

цыган идет по пути говнобанков ... ну хоть спасибо, что 5 грн., а не 1%

В момент понижения курса паблик гоняли с ОТП по р2р денюжки в другие банки для покупки онлайн вот и возбуждение на лицо-результат оброк и комиссия
никому не верю
sens
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