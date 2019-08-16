п2п касается всех карт.
подорожание смс с 5 до 10 грн. касается тока тех карт, где тарифами предуспотрено их платность.
смотрите тарифы там все написано. при чемп тут платинум/не плдатинум - у каждой карты свои тарифы.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 сер, 2019 12:37
п2п касается всех карт.
подорожание смс с 5 до 10 грн. касается тока тех карт, где тарифами предуспотрено их платность.
смотрите тарифы там все написано. при чемп тут платинум/не плдатинум - у каждой карты свои тарифы.
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