п2п касается всех карт.
подорожание смс с 5 до 10 грн. касается тока тех карт, где тарифами предуспотрено их платность.
смотрите тарифы там все написано. при чемп тут платинум/не плдатинум - у каждой карты свои тарифы.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 сер, 2019 12:37
п2п касается всех карт.
подорожание смс с 5 до 10 грн. касается тока тех карт, где тарифами предуспотрено их платность.
смотрите тарифы там все написано. при чемп тут платинум/не плдатинум - у каждой карты свои тарифы.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 13:39
IMPRINTER
спасибо, уже заметил, просто открылл сразу самый верхний файл, а не по своему тарифу
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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