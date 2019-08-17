п2п касается всех карт.
подорожание смс с 5 до 10 грн. касается тока тех карт, где тарифами предуспотрено их платность.
смотрите тарифы там все написано. при чемп тут платинум/не плдатинум - у каждой карты свои тарифы.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 сер, 2019 12:37
п2п касается всех карт.
подорожание смс с 5 до 10 грн. касается тока тех карт, где тарифами предуспотрено их платность.
смотрите тарифы там все написано. при чемп тут платинум/не плдатинум - у каждой карты свои тарифы.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 17 сер, 2019 13:39
IMPRINTER
спасибо, уже заметил, просто открылл сразу самый верхний файл, а не по своему тарифу
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Нед 18 сер, 2019 06:27
Потому что :
А. Надёжно
Б. Удобно
В. Премиум-обслуживание
Г. Нету
никому не верю
Додано: Нед 18 сер, 2019 06:33
не народ , а Клиенты банка , когда в банках с очень высоким процентом на остаток на вкладах со свободным снятием и пополнением держат не более суммы , которую гарантирует государство в лице Фонда , остаток средств перетекает в банки с меньшим процентом и учитывая на то , что рынок в валюте играет на понижение срочные и длительные вклады приносят меньшую уверенность , но не меньше дохода . Кто застал Кубива и Гонтареву и доллар по 11 не будет , понимают что валюта более стабильный плацдарм
никому не верю
|