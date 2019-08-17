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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 608609610611

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 627
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
143
Всього голосів : 627
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:37

  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:цыган идет по пути говнобанков ... ну хоть спасибо, что 5 грн., а не 1%


не понятно это всех карт кассается - тикетс он же платинум, а файле с изменениями про платинуи не слова.

и шо теперь выход по 2грн за 9999?
плохая тенденция однако...


п2п касается всех карт.
подорожание смс с 5 до 10 грн. касается тока тех карт, где тарифами предуспотрено их платность.
смотрите тарифы там все написано. при чемп тут платинум/не плдатинум - у каждой карты свои тарифы.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:39

IMPRINTER
спасибо, уже заметил, просто открылл сразу самый верхний файл, а не по своему тарифу
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 06:27

  V2 написав:sens
В чому сенс тримати гривню в ОТП?

Потому что :
А. Надёжно
Б. Удобно
В. Премиум-обслуживание
Г. Нету
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 06:33

  curiousobro написав:
  V2 написав:sens
В чому сенс тримати гривню в ОТП?

Вы не поверите сколько народу просто напросто не парится. Как определили сюда зарплатные проект или СПД - так и сидят в одном банке. Ещё и радуются что определили деньги на 8 или 9 процентов на ощадном
не народ , а Клиенты банка , когда в банках с очень высоким процентом на остаток на вкладах со свободным снятием и пополнением держат не более суммы , которую гарантирует государство в лице Фонда , остаток средств перетекает в банки с меньшим процентом и учитывая на то , что рынок в валюте играет на понижение срочные и длительные вклады приносят меньшую уверенность , но не меньше дохода . Кто застал Кубива и Гонтареву и доллар по 11 не будет , понимают что валюта более стабильный плацдарм
никому не верю
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:34

Re: ОТП БАНК

  V2 написав:В чому сенс тримати гривню в ОТП?


1. поучавствовать в акции от Минфина - занес 5к , получил бонус + выплаты по акции ( от 50 до 200 грн "грязными).

2. Занести 10к и стать в мифическую очередь на розыгрыш ЖУКа.

3. Испытать, как оно быть динозавром, когда на тебя сбегается все отделение - Человек принес Депозит. 0_о
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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