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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 609610611612

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 628
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 628
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 09:52

Re: ОТП БАНК

м-да, тепер по 10 грн за СМС як раніше плата за з'єднання...

в ОТП сенс залишається тільки в кредитці, але й там є штраф за неактивність
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 10:34

  Basilio2020 написав:м-да, тепер по 10 грн за СМС як раніше плата за з'єднання...

в ОТП сенс залишається тільки в кредитці, але й там є штраф за неактивність

що за тариф?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:34

Re: ОТП БАНК

кредитка? "Мані на кармані легка"

бачу, неактивний тепер протягом року, а було, здається, 6 місяців
Basilio2020
 
Повідомлень: 126
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:44

  Basilio2020 написав:кредитка? "Мані на кармані легка"

бачу, неактивний тепер протягом року, а було, здається, 6 місяців

По Тикетсу и Водафону тоже ввели плату за СМС - жлобы.
А по Водафону ещё и плату за неактивность в течении месяца - 30 грн. Пойду закрою нафиг.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:53

  Фантом написав:
  Basilio2020 написав:кредитка? "Мані на кармані легка"

бачу, неактивний тепер протягом року, а було, здається, 6 місяців

По Тикетсу и Водафону тоже ввели плату за СМС - жлобы.
А по Водафону ещё и плату за неактивность в течении месяца - 30 грн. Пойду закрою нафиг.

По «OTP Tickets Travel Card Лояльний» нема платы
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:01

Re: ОТП БАНК

По MС World Black Edition, тоже пока нету. Но лиха беда начало.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:40

  Фантом написав:По MС World Black Edition, тоже пока нету. Но лиха беда начало.


Плату за смс полняли по тем ТП где она была платной с 5 до 10 шрн.
Там где была бесплатна ьесплатной и осталась.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:04

а хтось тестив П2П після 20 числа? дійсно знімає 5 грн? а то я двічі гасив Б5 в додадку Тасі з картки мані на кармані і комісії не було, чи там якийсь інший П2П процесить?
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 13:35

Re: ОТП БАНК

Снимает аж бегом. Цыган сказал-цыган сделал.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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