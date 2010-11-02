м-да, тепер по 10 грн за СМС як раніше плата за з'єднання...
в ОТП сенс залишається тільки в кредитці, але й там є штраф за неактивність
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2019 09:52
Re: ОТП БАНК
м-да, тепер по 10 грн за СМС як раніше плата за з'єднання...
в ОТП сенс залишається тільки в кредитці, але й там є штраф за неактивність
Додано: Пон 02 вер, 2019 10:34
що за тариф?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Пон 02 вер, 2019 11:34
Re: ОТП БАНК
кредитка? "Мані на кармані легка"
бачу, неактивний тепер протягом року, а було, здається, 6 місяців
Додано: Пон 02 вер, 2019 11:44
По Тикетсу и Водафону тоже ввели плату за СМС - жлобы.
А по Водафону ещё и плату за неактивность в течении месяца - 30 грн. Пойду закрою нафиг.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 02 вер, 2019 11:53
По «OTP Tickets Travel Card Лояльний» нема платы
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Пон 02 вер, 2019 12:01
Re: ОТП БАНК
По MС World Black Edition, тоже пока нету. Но лиха беда начало.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 02 вер, 2019 12:40
Плату за смс полняли по тем ТП где она была платной с 5 до 10 шрн.
Там где была бесплатна ьесплатной и осталась.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Пон 02 вер, 2019 13:04
а хтось тестив П2П після 20 числа? дійсно знімає 5 грн? а то я двічі гасив Б5 в додадку Тасі з картки мані на кармані і комісії не було, чи там якийсь інший П2П процесить?
Додано: Пон 02 вер, 2019 13:35
Re: ОТП БАНК
Снимает аж бегом. Цыган сказал-цыган сделал.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
|