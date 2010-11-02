комиссия берется после проводки а не в момент операции
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2019 19:29
комиссия берется после проводки а не в момент операции
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Додано: Пон 02 вер, 2019 22:26
ну та я якби в курсі, що комісія береться після проводки, але по транзакціям за 24 і 25 серпня комісій досі нема, тому і перепитую
Додано: Пон 02 вер, 2019 23:43
balance
значит что-то глючило и не списало.
я не видел чтобы по какой то карте были исключения по которым не бралась бы она.
ну надо отметить, что цыган все таки максимально корректно подошел к этому вопросу, а не как остальные введя 0,5-1% за это.
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