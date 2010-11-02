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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 610611612613

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 628
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 628
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 19:29

  balance написав:а хтось тестив П2П після 20 числа? дійсно знімає 5 грн? а то я двічі гасив Б5 в додадку Тасі з картки мані на кармані і комісії не було, чи там якийсь інший П2П процесить?


комиссия берется после проводки а не в момент операции
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:26

  IMPRINTER написав:
  balance написав:а хтось тестив П2П після 20 числа? дійсно знімає 5 грн? а то я двічі гасив Б5 в додадку Тасі з картки мані на кармані і комісії не було, чи там якийсь інший П2П процесить?


комиссия берется после проводки а не в момент операции
ну та я якби в курсі, що комісія береться після проводки, але по транзакціям за 24 і 25 серпня комісій досі нема, тому і перепитую
balance
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:43

balance

значит что-то глючило и не списало.
я не видел чтобы по какой то карте были исключения по которым не бралась бы она.
ну надо отметить, что цыган все таки максимально корректно подошел к этому вопросу, а не как остальные введя 0,5-1% за это.
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IMPRINTER
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Повідомлень: 36364
З нами з: 06.08.09
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