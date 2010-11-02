комиссия берется после проводки а не в момент операции
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2019 19:29
комиссия берется после проводки а не в момент операции
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Додано: Пон 02 вер, 2019 22:26
ну та я якби в курсі, що комісія береться після проводки, але по транзакціям за 24 і 25 серпня комісій досі нема, тому і перепитую
Додано: Пон 02 вер, 2019 23:43
balance
значит что-то глючило и не списало.
я не видел чтобы по какой то карте были исключения по которым не бралась бы она.
ну надо отметить, что цыган все таки максимально корректно подошел к этому вопросу, а не как остальные введя 0,5-1% за это.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:02
Погашать кредит
Подскажите самый дешевый способ погашать потреб. кредит в этом банке. Ездить с наличкой в отделение не очень удобно. Может карту банка открыть какую ни будь чтоб ее не вставая с дивана пополнять с другой и дальше уже на кредит? Имею карты укрсиба, привата, мони, альфы. Пока все что вижу это с карты укрссиба (она мне больше всего подходит как донор) на сайте отп хотят комиссию ~50грн (ежемесячный платеж 300грн), терминал какой-то платежный в атб захотел 75грн комис, есть еще терминал изи, у него пока не спрашивал.
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:06
Re: ОТП БАНК
С Альфы СЭПом на номер кредсчета 2690ххх. Бесплатно
На Пакетную Альфу мона перегнать с лягушатника манисендом. Бесплатно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:08
обычно любой кредит, если платить с другого банка, лучше всего гасить СЕПом
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:20
Вы уверены что
1%
Востаннє редагувалось ramaz в Чет 05 вер, 2019 19:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:20
Хіба сиб не ввів коміс за р2р?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:42
а 1% у кого, за шо?
У Сиба на выход шоли?
А я вот тока закинул ему 5грн на пополняшку мобильного
А свой манисенд почем у лягушатника?
Востаннє редагувалось clientage в Чет 05 вер, 2019 19:44, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:42
Re: ОТП БАНК
У меня есть карта World Максимум от альфы, (ее я могу бесталанно пополнять с укрсиба) с нее можно отправить СЕП на отп? где взять этот номер кард счета, нужно открыть карту отп? в кредитном договоре у меня номера счета 2690 нету
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