Додано: Пон 02 вер, 2019 23:43

balance



значит что-то глючило и не списало.

я не видел чтобы по какой то карте были исключения по которым не бралась бы она.

ну надо отметить, что цыган все таки максимально корректно подошел к этому вопросу, а не как остальные введя 0,5-1% за это.

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