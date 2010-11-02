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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 611612613614>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 628
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 628
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 19:29

  balance написав:а хтось тестив П2П після 20 числа? дійсно знімає 5 грн? а то я двічі гасив Б5 в додадку Тасі з картки мані на кармані і комісії не було, чи там якийсь інший П2П процесить?


комиссия берется после проводки а не в момент операции
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:26

  IMPRINTER написав:
  balance написав:а хтось тестив П2П після 20 числа? дійсно знімає 5 грн? а то я двічі гасив Б5 в додадку Тасі з картки мані на кармані і комісії не було, чи там якийсь інший П2П процесить?


комиссия берется после проводки а не в момент операции
ну та я якби в курсі, що комісія береться після проводки, але по транзакціям за 24 і 25 серпня комісій досі нема, тому і перепитую
balance
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 23:43

balance

значит что-то глючило и не списало.
я не видел чтобы по какой то карте были исключения по которым не бралась бы она.
ну надо отметить, что цыган все таки максимально корректно подошел к этому вопросу, а не как остальные введя 0,5-1% за это.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:02

Погашать кредит

Подскажите самый дешевый способ погашать потреб. кредит в этом банке. Ездить с наличкой в отделение не очень удобно. Может карту банка открыть какую ни будь чтоб ее не вставая с дивана пополнять с другой и дальше уже на кредит? Имею карты укрсиба, привата, мони, альфы. Пока все что вижу это с карты укрссиба (она мне больше всего подходит как донор) на сайте отп хотят комиссию ~50грн (ежемесячный платеж 300грн), терминал какой-то платежный в атб захотел 75грн комис, есть еще терминал изи, у него пока не спрашивал.
st512
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:06

Re: ОТП БАНК

  st512 написав:Имею карты укрсиба, привата, мони, альфы

С Альфы СЭПом на номер кредсчета 2690ххх. Бесплатно
На Пакетную Альфу мона перегнать с лягушатника манисендом. Бесплатно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:08

  st512 написав:Подскажите самый дешевый способ погашать потреб. кредит в этом банке. Ездить с наличкой в отделение не очень удобно. Может карту банка открыть какую ни будь чтоб ее не вставая с дивана пополнять с другой и дальше уже на кредит? Имею карты укрсиба, привата, мони, альфы. Пока все что вижу это с карты укрссиба (она мне больше всего подходит как донор) на сайте отп хотят комиссию ~50грн (ежемесячный платеж 300грн), терминал какой-то платежный в атб захотел 75грн комис, есть еще терминал изи, у него пока не спрашивал.


обычно любой кредит, если платить с другого банка, лучше всего гасить СЕПом
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:20

  clientage написав:На Пакетную Альфу мона перегнать с лягушатника манисендом. Бесплатно

Вы уверены что бесплатно?
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Востаннє редагувалось ramaz в Чет 05 вер, 2019 19:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:20

  clientage написав:
  st512 написав:Имею карты укрсиба, привата, мони, альфы

С Альфы СЭПом на номер кредсчета 2690ххх. Бесплатно
На Пакетную Альфу мона перегнать с лягушатника манисендом. Бесплатно

Хіба сиб не ввів коміс за р2р?
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:42

  ramaz написав:
  clientage написав:На Пакетную Альфу мона перегнать с лягушатника манисендом. Бесплатно

Вы уверены что бесплатно?
1% :!:

а 1% у кого, за шо?
У Сиба на выход шоли?
А я вот тока закинул ему 5грн на пополняшку мобильного :lol:
А свой манисенд почем у лягушатника?
Востаннє редагувалось clientage в Чет 05 вер, 2019 19:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:42

Re: ОТП БАНК

У меня есть карта World Максимум от альфы, (ее я могу бесталанно пополнять с укрсиба) с нее можно отправить СЕП на отп? где взять этот номер кард счета, нужно открыть карту отп? в кредитном договоре у меня номера счета 2690 нету
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