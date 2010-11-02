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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:50
st512 написав:
У меня есть карта World Максимум от альфы, (ее я могу бесталанно пополнять с укрсиба) с нее можно отправить СЕП на отп? где взять этот номер кард счета, нужно открыть карту отп? в кредитном договоре у меня номера счета 2690 нету
Так вот же хлопцы меня поправили, шо лягушатник ввел с середины лета комисс на сторонний манисенд
А Максимум -- эт кредитка у Альфы, с неё 4% комисс на СЭПы
Нужна Пакетная от Алки.
А как это НЕТ номера счета в кред договоре? Нуна уточнить в банке реквизиты для безналичного погашения задолженности. У нас же кэшлесс-Украина
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:59
clientage написав:
ак вот же хлопцы меня поправили, шо лягушатник ввел с середины лета комисс на сторонний манисенд
А Максимум -- эт кредитка у Альфы, с неё 4% комисс на СЭПы
Нужна Пакетная от Алки.
А как это НЕТ номера счета в кред договоре? Нуна уточнить в банке реквизиты для безналичного погашения задолженности. У нас же кэшлесс-Украина
у меня какой-то премиум-платинум от укрсиба, вот буквально сегодня скинул с него на моню и альфу, ушло копейка в копейку, без комисоов (я в приложениях мони и альфы просто указал номер карты, срок и цвв). В кредитном договоре есть какой-то "Рахунок погашення Боргових зобов,язань: UA73300528***********" как то так, это он?
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st512
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Додано: Чет 05 вер, 2019 20:03
st512 написав: clientage написав:
ак вот же хлопцы меня поправили, шо лягушатник ввел с середины лета комисс на сторонний манисенд
А Максимум -- эт кредитка у Альфы, с неё 4% комисс на СЭПы
Нужна Пакетная от Алки.
А как это НЕТ номера счета в кред договоре? Нуна уточнить в банке реквизиты для безналичного погашения задолженности. У нас же кэшлесс-Украина
у меня какой-то премиум-платинум от укрсиба, вот буквально сегодня скинул с него на моню и альфу, ушло копейка в копейку, без комисоов. В кредитном договоре есть какой-то "Рахунок погашення Боргових зобов,язань: UA73300528***********" как то так, это он?
А тооо, уже в ИБАНе
Но думаю щас лучше выковырять из него МФО и сам счет. Отбрасывайте оте UA73, тогда МФО = 300528, а все шо вы спрятали под *** - это кредсчет.
ПС. Вы дождитесь пару дней, мож ота копейка-в-копейку чуток облезет на комисс
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 05 вер, 2019 20:05
clientage написав:
а все шо вы спрятали под *** - это кредсчет.
а если просто с укрсиба, без карты посредника Альфы, будет 1%?
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st512
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Чет 05 вер, 2019 19:54
anis
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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