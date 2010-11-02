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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 611612613614

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 628
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 628
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:50

  st512 написав:У меня есть карта World Максимум от альфы, (ее я могу бесталанно пополнять с укрсиба) с нее можно отправить СЕП на отп? где взять этот номер кард счета, нужно открыть карту отп? в кредитном договоре у меня номера счета 2690 нету

Так вот же хлопцы меня поправили, шо лягушатник ввел с середины лета комисс на сторонний манисенд :(
А Максимум -- эт кредитка у Альфы, с неё 4% комисс на СЭПы
Нужна Пакетная от Алки.
А как это НЕТ номера счета в кред договоре? Нуна уточнить в банке реквизиты для безналичного погашения задолженности. У нас же кэшлесс-Украина :!:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:59

Re: ОТП БАНК

  clientage написав:ак вот же хлопцы меня поправили, шо лягушатник ввел с середины лета комисс на сторонний манисенд
А Максимум -- эт кредитка у Альфы, с неё 4% комисс на СЭПы
Нужна Пакетная от Алки.
А как это НЕТ номера счета в кред договоре? Нуна уточнить в банке реквизиты для безналичного погашения задолженности. У нас же кэшлесс-Украина

у меня какой-то премиум-платинум от укрсиба, вот буквально сегодня скинул с него на моню и альфу, ушло копейка в копейку, без комисоов (я в приложениях мони и альфы просто указал номер карты, срок и цвв). В кредитном договоре есть какой-то "Рахунок погашення Боргових зобов,язань: UA73300528***********" как то так, это он?
st512
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:03

  st512 написав:
  clientage написав:ак вот же хлопцы меня поправили, шо лягушатник ввел с середины лета комисс на сторонний манисенд
А Максимум -- эт кредитка у Альфы, с неё 4% комисс на СЭПы
Нужна Пакетная от Алки.
А как это НЕТ номера счета в кред договоре? Нуна уточнить в банке реквизиты для безналичного погашения задолженности. У нас же кэшлесс-Украина

у меня какой-то премиум-платинум от укрсиба, вот буквально сегодня скинул с него на моню и альфу, ушло копейка в копейку, без комисоов. В кредитном договоре есть какой-то "Рахунок погашення Боргових зобов,язань: UA73300528***********" как то так, это он?

А тооо, уже в ИБАНе
Но думаю щас лучше выковырять из него МФО и сам счет. Отбрасывайте оте UA73, тогда МФО = 300528, а все шо вы спрятали под *** - это кредсчет.

ПС. Вы дождитесь пару дней, мож ота копейка-в-копейку чуток облезет на комисс :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:05

Re: ОТП БАНК

  clientage написав:а все шо вы спрятали под *** - это кредсчет.

а если просто с укрсиба, без карты посредника Альфы, будет 1%?
st512
 
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