st512 написав:У меня есть карта World Максимум от альфы, (ее я могу бесталанно пополнять с укрсиба) с нее можно отправить СЕП на отп? где взять этот номер кард счета, нужно открыть карту отп? в кредитном договоре у меня номера счета 2690 нету
Так вот же хлопцы меня поправили, шо лягушатник ввел с середины лета комисс на сторонний манисенд А Максимум -- эт кредитка у Альфы, с неё 4% комисс на СЭПы Нужна Пакетная от Алки. А как это НЕТ номера счета в кред договоре? Нуна уточнить в банке реквизиты для безналичного погашения задолженности. У нас же кэшлесс-Украина
clientage написав:ак вот же хлопцы меня поправили, шо лягушатник ввел с середины лета комисс на сторонний манисенд А Максимум -- эт кредитка у Альфы, с неё 4% комисс на СЭПы Нужна Пакетная от Алки. А как это НЕТ номера счета в кред договоре? Нуна уточнить в банке реквизиты для безналичного погашения задолженности. У нас же кэшлесс-Украина
у меня какой-то премиум-платинум от укрсиба, вот буквально сегодня скинул с него на моню и альфу, ушло копейка в копейку, без комисоов (я в приложениях мони и альфы просто указал номер карты, срок и цвв). В кредитном договоре есть какой-то "Рахунок погашення Боргових зобов,язань: UA73300528***********" как то так, это он?
clientage написав:ак вот же хлопцы меня поправили, шо лягушатник ввел с середины лета комисс на сторонний манисенд А Максимум -- эт кредитка у Альфы, с неё 4% комисс на СЭПы Нужна Пакетная от Алки. А как это НЕТ номера счета в кред договоре? Нуна уточнить в банке реквизиты для безналичного погашения задолженности. У нас же кэшлесс-Украина
у меня какой-то премиум-платинум от укрсиба, вот буквально сегодня скинул с него на моню и альфу, ушло копейка в копейку, без комисоов. В кредитном договоре есть какой-то "Рахунок погашення Боргових зобов,язань: UA73300528***********" как то так, это он?
А тооо, уже в ИБАНе Но думаю щас лучше выковырять из него МФО и сам счет. Отбрасывайте оте UA73, тогда МФО = 300528, а все шо вы спрятали под *** - это кредсчет.
ПС. Вы дождитесь пару дней, мож ота копейка-в-копейку чуток облезет на комисс
st512 написав:у меня какой-то премиум-платинум от укрсиба, вот буквально сегодня скинул с него на моню и альфу, ушло копейка в копейку, без комисоов (я в приложениях мони и альфы просто указал номер карты, срок и цвв). В кредитном договоре есть какой-то "Рахунок погашення Боргових зобов,язань: UA73300528***********" как то так, это он?
Да, это он, просто в новом международном формате IBAN. А вы делали перевод из Укрсиб онлайн по номеру карты монобанка и альфабанка? Если чужим манисэндом, то комиссию списывают не сразу, а через пару дней.
Ethereum написав:Кредитку ОТП в банкоматі можна поповнити по номеру карти? Без мамої карти ? Чи по номеру договору?
Можна без карти.
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