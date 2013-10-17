в отп можно в банкомате без наличия карты? это бесплатно?
терминал отп вроде платный при пополнении тикета?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2019 15:07
в отп можно в банкомате без наличия карты? это бесплатно?
терминал отп вроде платный при пополнении тикета?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 07 вер, 2019 16:59
Без карты не пробовал, но якобы можно и 3-м лицам (т.е. без карты) пополнять без комиссии (п.7 Тарифов).
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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