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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 612613614615

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 628
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 628
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:07

  Son of Sun написав:
  Ethereum написав:Кредитку ОТП в банкоматі можна поповнити по номеру карти? Без мамої карти ? Чи по номеру договору?

Можна без карти.


в отп можно в банкомате без наличия карты? это бесплатно?
терминал отп вроде платный при пополнении тикета?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:59

  uaprofi написав:
  Son of Sun написав:
  Ethereum написав:Кредитку ОТП в банкоматі можна поповнити по номеру карти? Без мамої карти ? Чи по номеру договору?

Можна без карти.


в отп можно в банкомате без наличия карты? это бесплатно?
терминал отп вроде платный при пополнении тикета?

Без карты не пробовал, но якобы можно и 3-м лицам (т.е. без карты) пополнять без комиссии (п.7 Тарифов).
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:03

скажите кредитки отп (тикетс) - всё достаточно честно как у бегемота и таси, или полно капканов как у аллы?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:20

  uaprofi написав:скажите кредитки отп (тикетс) - всё достаточно честно как у бегемота и таси, или полно капканов как у аллы?
Всё честно но только по другому. На комис обувают сразу так как грейса нету . :mrgreen: А по сему не могу понять на фига тот кред лимит?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:30

почему пишите что нету грейса?
насколько понимаю их тарифы - то по торговым "чистый" грейс грубо говоря может быть до 30 дней + 1% кешбека
плюс как бы один перевод п2п или снятие нала в месяц бесплатное (правда без грейса)
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 18:51

uaprofi Не особо вдаваясь в подробности чего они пишут расскажу на конкретном примере. У меня платина, приходит сообщение мол на тебе уважаемый 7600 лимита (я их не просил ,ну дали так дали). Так вот за 19 или 20 дней пользования лимитом слизали 135 целковых. Ну и какой тут грейс был? По другим типам карт не спорю, может и есть.
Дядя Дима
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