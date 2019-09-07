страховок либо подобной лабуды не подкючают?
для гашения - всё что засунуто в терминал бегемота до 9 вечера - проводят оперативно тем же днём?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2019 21:53
страховок либо подобной лабуды не подкючают?
для гашения - всё что засунуто в терминал бегемота до 9 вечера - проводят оперативно тем же днём?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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