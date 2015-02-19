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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 613614615616

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 628
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 628
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 21:53

страховок либо подобной лабуды не подкючают?
для гашения - всё что засунуто в терминал бегемота до 9 вечера - проводят оперативно тем же днём?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:23

  uaprofi написав:страховок либо подобной лабуды не подкючают?
для гашения - всё что засунуто в терминал бегемота до 9 вечера - проводят оперативно тем же днём?

Страховки не навязывали, даже не знаю, есть ли они. Правда, мне дебетную оформляли (тикетс лояльный).
Из примата что заходило на карту, то сразу перебрасывал далее, т.е. средства сразу (минут через 10-15) в наличии.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:35

вижу сегодня по карте тикетс:
Дата заключения: 26 mm yyyy
Дата внесения минимального платежа / для получения льготной % ставки
20.10.2019

Кто знает, почему даты разные?
что у них расчётная дата?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:30

  uaprofi написав:вижу сегодня по карте тикетс:
Дата заключения: 26 mm yyyy
Дата внесения минимального платежа / для получения льготной % ставки
20.10.2019

Кто знает, почему даты разные?
что у них расчётная дата?

Так льготный период, наверное, до 55 дней, а не до 62
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:46

Re: ОТП БАНК

Возвраты не считают в пополнения для льготного периода, даже если карта вышла в плюс при этом))) меня так на 600 грн обули.
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 00:39

  makor06 написав:Возвраты не считают в пополнения для льготного периода, даже если карта вышла в плюс при этом))) меня так на 600 грн обули.

:roll:

в плюс провелось по счёту?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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