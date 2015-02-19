страховок либо подобной лабуды не подкючают?
для гашения - всё что засунуто в терминал бегемота до 9 вечера - проводят оперативно тем же днём?
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Додано: Суб 07 вер, 2019 21:53
страховок либо подобной лабуды не подкючают?
для гашения - всё что засунуто в терминал бегемота до 9 вечера - проводят оперативно тем же днём?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Нед 08 вер, 2019 11:23
Страховки не навязывали, даже не знаю, есть ли они. Правда, мне дебетную оформляли (тикетс лояльный).
Из примата что заходило на карту, то сразу перебрасывал далее, т.е. средства сразу (минут через 10-15) в наличии.
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Додано: Сер 11 вер, 2019 16:35
вижу сегодня по карте тикетс:
Кто знает, почему даты разные?
что у них расчётная дата?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 11 вер, 2019 17:30
Так льготный период, наверное, до 55 дней, а не до 62
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Додано: Чет 12 вер, 2019 21:46
Re: ОТП БАНК
Возвраты не считают в пополнения для льготного периода, даже если карта вышла в плюс при этом))) меня так на 600 грн обули.
Додано: Суб 14 вер, 2019 00:39
в плюс провелось по счёту?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 14 вер, 2019 09:24
Re: ОТП БАНК
Да. Покупка в одном периоде прошла, возврат в другом, карта ушла в плюс, потом до конца месяца потратил и потом пришёл подарок) я то думал оно как улицей все
Додано: Суб 14 вер, 2019 13:20
makor06
Вы пытались это выяснять в поддержке/ на отделении?
так как если счёт в "плюсах" и на "расчётную дату" был в "плюсах" то какие могут быть нвчисления?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 14 вер, 2019 13:53
Re: ОТП БАНК
на расчетную дату был минус. затем стал плюс. через несколько дней начал тратить и к следущей расчетной дате стал опять минус.
в поддержке сказали что надо было пополнить на сумму минуса в первую расчетную, а возврат не считается..)))
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