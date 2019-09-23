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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:21
uaprofi написав:
вот сделал я сегодня п2п (с Тикетса) на 1000 грн, и купил супермаркете пироженки и коньяк - ещё 1500 грн потратил (т.е. всего потратил 2500 грн).
Всё это шло за кредитные.
в понедельник они это всё проведут по счёту, а я загашу 1005 грн. (за п2п)
и вот вопрос: "А будет ли к меня льготный период за покупку в супермаркете?
"
И какой правильный ответ?
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rudnitep
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