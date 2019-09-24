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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 614615616617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 629
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 629
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:21

  uaprofi написав:вот сделал я сегодня п2п (с Тикетса) на 1000 грн, и купил супермаркете пироженки и коньяк - ещё 1500 грн потратил (т.е. всего потратил 2500 грн).
Всё это шло за кредитные.
в понедельник они это всё проведут по счёту, а я загашу 1005 грн. (за п2п)
и вот вопрос: "А будет ли к меня льготный период за покупку в супермаркете?"


И какой правильный ответ?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:30

  rudnitep написав:
  clientage написав:Есть р2р-сервис ОТП(обслуживаемый айПэем), за который ОТП берет 1%+5грн
И есть сторонний(т.е. от др. банков и агрегаторов) р2р-сервис, за который ОТП тоже берет, но тока 5грн


По тарифам ОТП получается, что комис при ipay будет 1%+5грн + еще 5 грн (комис карты).

вы уже это проверили? :)
А куда вам гроши нуна закинуть с ОТП?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:10

  clientage написав:вы уже это проверили? :)
А куда вам гроши нуна закинуть с ОТП?


Не, не проверял, как-то дорого получается, та и смысла нет кормить ipay+otp на 1% от суммы.
Использую отп, в том числе, как транзит приват-моно. Раньше было условно бесплатно, теперь 5 грн комис.
Востаннє редагувалось rudnitep в Вів 24 вер, 2019 21:54, всього редагувалось 1 раз.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:49

Re: ОТП БАНК

  rudnitep написав:как транзит

та похоже нуда завязывать со старичком-бегемотом, устал он :)
ну и партизанские тропки чуток подорожали :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 29215
З нами з: 08.12.07
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  #<1 ... 614615616617
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