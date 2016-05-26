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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:21
uaprofi написав:
вот сделал я сегодня п2п (с Тикетса) на 1000 грн, и купил супермаркете пироженки и коньяк - ещё 1500 грн потратил (т.е. всего потратил 2500 грн).
Всё это шло за кредитные.
в понедельник они это всё проведут по счёту, а я загашу 1005 грн. (за п2п)
и вот вопрос: "А будет ли к меня льготный период за покупку в супермаркете?
"
И какой правильный ответ?
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rudnitep
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Додано: Вів 24 вер, 2019 20:30
rudnitep написав: clientage написав:
Есть р2р-сервис ОТП(обслуживаемый айПэем), за который ОТП берет 1%+5грн
И есть сторонний(т.е. от др. банков и агрегаторов) р2р-сервис, за который ОТП тоже берет, но тока 5грн
По тарифам ОТП получается, что комис при ipay будет 1%+5грн + еще 5 грн (комис карты).
вы уже это проверили?
А куда вам гроши нуна закинуть с ОТП?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 вер, 2019 21:10
clientage написав:
вы уже это проверили?
А куда вам гроши нуна закинуть с ОТП?
Не, не проверял, как-то дорого получается, та и смысла нет кормить ipay+otp на 1% от суммы.
Использую отп, в том числе, как транзит приват-моно. Раньше было условно бесплатно, теперь 5 грн комис.
Востаннє редагувалось rudnitep
в Вів 24 вер, 2019 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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rudnitep
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Додано: Вів 24 вер, 2019 21:49
rudnitep написав:
как транзит
та похоже нуда завязывать со старичком-бегемотом, устал он
ну и партизанские тропки чуток подорожали
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 вер, 2019 00:20
rudnitep написав: uaprofi написав:
вот сделал я сегодня п2п (с Тикетса) на 1000 грн, и купил супермаркете пироженки и коньяк - ещё 1500 грн потратил (т.е. всего потратил 2500 грн).
Всё это шло за кредитные.
в понедельник они это всё проведут по счёту, а я загашу 1005 грн. (за п2п)
и вот вопрос: "А будет ли к меня льготный период за покупку в супермаркете?
"
И какой правильный ответ?
к сожалению не смог проверить ... загасил все 2505
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 25 вер, 2019 09:04
в наличии первая карта коричневого цвета. Вторая черная это аналог ? если нет чем отличается ? смотрю бесплатность такие же условия это оборот 15т.
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SILVER_UA
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Додано: Суб 28 вер, 2019 17:08
а у всех в раздел платежи в ИБ не пускает?
не могу коммуналку оплатить...
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Суб 28 вер, 2019 17:19
SILVER_UA написав:
в наличии первая карта коричневого цвета. Вторая черная это аналог ? если нет чем отличается ? смотрю бесплатность такие же условия это оборот 15т.
черная другой тарифный пакет.
отличия в абонке при невыполнении условия в 15 к оборота ну и во всяких привелегиях типа возможности войти в лаунж.
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IMPRINTER
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Додано: Сер 02 жов, 2019 23:07
ОТП учудил. Банк поменял дату биллинга по карте - передвинул на 8 дней назад. Соответственно поменялась и дата внесения платежа. Такие грабли наблюдаю впервые.
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rudnitep
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