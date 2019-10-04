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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 жов, 2019 00:14
DIVRC написав:
С абонкой на зарплатной карте встречаюсь впервые (карта дебит по З-Проекту, 15/мес -- причем в тарифах не нахожу такого).
Здесь это нормальное явление или мне просто так по срокам получения карты повезло?https://www.otpbank.com.ua/pdf/big-corp ... 8-2019.pdf
(на всяк случай)
У циган вроде только одна карта без абонки, и то условно.
Так что это нормально.
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curiousobro
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