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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 615616617618

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 629
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 629
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 00:14

  DIVRC написав:С абонкой на зарплатной карте встречаюсь впервые (карта дебит по З-Проекту, 15/мес -- причем в тарифах не нахожу такого).

Здесь это нормальное явление или мне просто так по срокам получения карты повезло?

https://www.otpbank.com.ua/pdf/big-corp ... 8-2019.pdf (на всяк случай)

У циган вроде только одна карта без абонки, и то условно.
Так что это нормально.
curiousobro
 
Повідомлень: 2337
З нами з: 21.07.17
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  #<1 ... 615616617618
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