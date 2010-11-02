Додано: Сер 09 жов, 2019 16:25

apollo написав: МСС 6012 МСС 6012

Первая — это перевод денег по номеру карты для карт VISA, называемый VISA MONEY TRANSFER

приводит к штрафам и потере льготного периода

при пополнении карты банка УБРиР с карты другого банка в ИБ при операции привязки выдается «хороший» МСС 6012, а при самом переводе уже «плохой»

ВЕРНО ?МСС 6012, FINANCIAL INSTITUTIONS MERCHANDISE & SERVICES, Финансовые институты – торговля и услугиЭто код часто встречается при проведении операций переводов, пополнений кошельков и счетов в различных системах.— самый необычный. Дело в том, что под этим кодом проходят две абсолютно разные операции.(VMT). Такая операция является 100% «плохой»,.Вторая – это просто какая-то финансовая операция, которая во многих банках проходит в грейс и иногда даже с плюшками. То есть один и тот же код по одной и той же карте может привести к абсолютно разным последствиям. Например,. Отличить хороший покупной 6012 от плохого можно по описанию или месту проведения операции в выписке «флагомера»: если там стоит VISA TRANSFER, VMT, C2C, P2P, то скорее всего операция пройдет как «плохая».