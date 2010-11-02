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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 615616617618

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 629
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 629
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 00:14

  DIVRC написав:С абонкой на зарплатной карте встречаюсь впервые (карта дебит по З-Проекту, 15/мес -- причем в тарифах не нахожу такого).

Здесь это нормальное явление или мне просто так по срокам получения карты повезло?

https://www.otpbank.com.ua/pdf/big-corp ... 8-2019.pdf (на всяк случай)

У циган вроде только одна карта без абонки, и то условно.
Так что это нормально.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:21

Re: ОТП БАНК

оплата укр. интернет-провайдеру внутри ОТП-смарт с кредитки ОТП через меню "оплата услуг" по встроенному в смарт шаблону прошла с МСС 6012... афигеть
apollo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:25

Re: ОТП БАНК

  apollo написав:МСС 6012
ВЕРНО ?

http://plushki.su/chto-takoe-mcc-kod/
МСС 6012, FINANCIAL INSTITUTIONS MERCHANDISE & SERVICES, Финансовые институты – торговля и услуги

Это код часто встречается при проведении операций переводов, пополнений кошельков и счетов в различных системах. 6012 — самый необычный МСС. Дело в том, что под этим кодом проходят две абсолютно разные операции. Первая — это перевод денег по номеру карты для карт VISA, называемый VISA MONEY TRANSFER (VMT). Такая операция является 100% «плохой», приводит к штрафам и потере льготного периода.Вторая – это просто какая-то финансовая операция, которая во многих банках проходит в грейс и иногда даже с плюшками. То есть один и тот же код по одной и той же карте может привести к абсолютно разным последствиям. Например, при пополнении карты банка УБРиР с карты другого банка в ИБ при операции привязки выдается «хороший» МСС 6012, а при самом переводе уже «плохой». Отличить хороший покупной 6012 от плохого можно по описанию или месту проведения операции в выписке «флагомера»: если там стоит VISA TRANSFER, VMT, C2C, P2P, то скорее всего операция пройдет как «плохая».
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:43

Re: ОТП БАНК

  sens написав:ВЕРНО ?

Что верно?
Вы, извините, вообще поняли в чём подлянка?
Платёжная форма на сайте провайдера проводит такие платежи через правильный МСС 4816, Портмоне чаще всего просто по 4900, лажи от ОТП в виде 6012 "за кредитные" никто не ожидал.
И "хороших" 6012 в Украине не бывает, меньше надо читать фуфло из зоны *.ру
Хотя, кому я рассказываю...
apollo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:27

Re: ОТП БАНК

  apollo написав:лажи от ОТП в виде 6012 "за кредитные" никто не ожидал


Так и чем чревато? Вылет из грейса на всю сумму использованного лимита? Или что?
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 23:57

Re: ОТП БАНК

  apollo написав:лажи от ОТП в виде 6012 "за кредитные" никто не ожидал.
А я месяц назад писал как меня поимели вот как раз по этой самой схеме. МоЙшеЙники
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 07:54

  Дядя Дима написав:
  apollo написав:лажи от ОТП в виде 6012 "за кредитные" никто не ожидал.
А я месяц назад писал как меня поимели вот как раз по этой самой схеме. МоЙшеЙники
Аполло,не читатель-он писатель.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 07:55

  apollo написав:
  sens написав:ВЕРНО ?

Что верно?
Вы, извините, вообще поняли в чём подлянка?
Платёжная форма на сайте провайдера проводит такие платежи через правильный МСС 4816, Портмоне чаще всего просто по 4900, лажи от ОТП в виде 6012 "за кредитные" никто не ожидал.
И "хороших" 6012 в Украине не бывает, меньше надо читать фуфло из зоны *.ру
Хотя, кому я рассказываю...
короче,вы не попали в грейс из-за "плохого" мсс кода
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 07:57

  rudnitep написав:
  apollo написав:лажи от ОТП в виде 6012 "за кредитные" никто не ожидал


Так и чем чревато? Вылет из грейса на всю сумму использованного лимита? Или что?
на гугле пишут про вылет из грейса,так как происходит не оплата , а перевод средств
никому не верю
sens
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