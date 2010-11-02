Это код часто встречается при проведении операций переводов, пополнений кошельков и счетов в различных системах. 6012 — самый необычный МСС. Дело в том, что под этим кодом проходят две абсолютно разные операции. Первая — это перевод денег по номеру карты для карт VISA, называемый VISA MONEY TRANSFER (VMT). Такая операция является 100% «плохой», приводит к штрафам и потере льготного периода.Вторая – это просто какая-то финансовая операция, которая во многих банках проходит в грейс и иногда даже с плюшками. То есть один и тот же код по одной и той же карте может привести к абсолютно разным последствиям. Например, при пополнении карты банка УБРиР с карты другого банка в ИБ при операции привязки выдается «хороший» МСС 6012, а при самом переводе уже «плохой». Отличить хороший покупной 6012 от плохого можно по описанию или месту проведения операции в выписке «флагомера»: если там стоит VISA TRANSFER, VMT, C2C, P2P, то скорее всего операция пройдет как «плохая».
Что верно? Вы, извините, вообще поняли в чём подлянка? Платёжная форма на сайте провайдера проводит такие платежи через правильный МСС 4816, Портмоне чаще всего просто по 4900, лажи от ОТП в виде 6012 "за кредитные" никто не ожидал. И "хороших" 6012 в Украине не бывает, меньше надо читать фуфло из зоны *.ру Хотя, кому я рассказываю...
Что верно? Вы, извините, вообще поняли в чём подлянка? Платёжная форма на сайте провайдера проводит такие платежи через правильный МСС 4816, Портмоне чаще всего просто по 4900, лажи от ОТП в виде 6012 "за кредитные" никто не ожидал. И "хороших" 6012 в Украине не бывает, меньше надо читать фуфло из зоны *.ру Хотя, кому я рассказываю...
короче,вы не попали в грейс из-за "плохого" мсс кода