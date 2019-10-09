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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 12:04
Re: ОТП БАНК
Правда? При знаходженні правильних 6012 прохання повідомити в ПП.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 10 жов, 2019 13:17
Таскомбанк по 6012,без комісії,а в приватні зняло 5грн комси. код нормальний,лише напевно в отп його налаштували,так як смс з 3д.Оплачував ізі валлет для проїзду транспорту в Івано-Франківську
Додано: Чет 10 жов, 2019 13:35
:)
Одна бджола мало меду наносить...
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