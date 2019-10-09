RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 616617618619

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 629
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 629
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:56

Basilio2020 OTP_Pay-Serv(номер_операции)
apollo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1568
З нами з: 17.08.12
Подякував: 11 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:04

Re: ОТП БАНК

  apollo написав:"хороших" 6012 в Украине не бывает

Правда? При знаходженні правильних 6012 прохання повідомити в ПП. :oops:
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29636
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:17

  Квесторе_поверніться написав:
  apollo написав:"хороших" 6012 в Украине не бывает

Правда? При знаходженні правильних 6012 прохання повідомити в ПП. :oops:

Таскомбанк по 6012,без комісії,а в приватні зняло 5грн комси. код нормальний,лише напевно в отп його налаштували,так як смс з 3д.Оплачував ізі валлет для проїзду транспорту в Івано-Франківську
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 306
З нами з: 16.10.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:35

:)

Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 561
З нами з: 07.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 616617618619
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, бульбик, rudnitep і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7725, 7726, 7727
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
77264 9137760
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 13:38
ruvex
Идея Банк 1 ... 1645, 1646, 1647
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16469 2340813
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 11:10
Slx
А-Банк 1 ... 1351, 1352, 1353
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13522 1897043
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 09:57
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3913)
10.10.2019 14:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.