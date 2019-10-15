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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 616617618619

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 629
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
139
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 629
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:56

Basilio2020 OTP_Pay-Serv(номер_операции)
apollo
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:04

Re: ОТП БАНК

  apollo написав:"хороших" 6012 в Украине не бывает

Правда? При знаходженні правильних 6012 прохання повідомити в ПП. :oops:
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:17

  Квесторе_поверніться написав:
  apollo написав:"хороших" 6012 в Украине не бывает

Правда? При знаходженні правильних 6012 прохання повідомити в ПП. :oops:

Таскомбанк по 6012,без комісії,а в приватні зняло 5грн комси. код нормальний,лише напевно в отп його налаштували,так як смс з 3д.Оплачував ізі валлет для проїзду транспорту в Івано-Франківську
tarasum
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:)

Одна бджола мало меду наносить...
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:04

  Квесторе_поверніться написав:
  apollo написав:"хороших" 6012 в Украине не бывает

Правда? При знаходженні правильних 6012 прохання повідомити в ПП. :oops:


Давайте ищите хорошие 6012. Тока потом будьте готовы:

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Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:05

  apollo написав:Basilio2020 OTP_Pay-Serv(номер_операции)


"Все па чеснаму" як каже Бацька, транзакція ж не на користь провайдера, а на користь платіжного сервера від якогось Портмоне (а вже від нього - провайдеру), я так в Креді-Агріколі додатку мало не попався, з того часу не користуюся такими "зручностями", простіше платити явно картою в тому ж Портмоне або на сайті
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:00

  apollo написав:И "хороших" 6012 в Украине не бывает, меньше надо читать фуфло из зоны *.ру
Хотя, кому я рассказываю...

Це взагалі дивний поділ. Є число - воно в транзакційному файлі/базі має один зміст для всіх мерчантів. Теоретично можна щось пробувати розрізняти не просто по mcc code, а скажімо, по mcc code + merchant name, але практично я такого не бачив (це створювати собі зайвий геморой з обробкою).
Є хіба що варіант коли береться до уваги тип транзакції (offline/online/travel/...), тоді правила опрацювання комбінації (transaction type + mcc code) можуть бути різними. Але прописати це в умовах обслуговування/акцій і т.п. вже буде складніше.

P.S.
Хоча... В нас же були випадки, коли укр.банки блочили платежі на окремі напрямки (а-ля Приват на Портмоне), так що виключати на 100% всякі екзотичні варіанти я б не став.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:50

OTP Travel Tickets Loyal

Підкажіть будь ласка, чи справді на Тікетс бали ОТП можна використати лише доплативши обов'язково ОТП карткою? Чи я щось не так роблю? Бо коли я обираю відмітку про використання тих балів поле ввода номеру будь-якої картки перетворюється на поле з вибором лише з зареєстрованих карт ОТП.

На їх сайті відповідь не знайшов, як доречі і засобів зв'язку із підтримкою. Тому якщо це справді так, нагадайте як сюди правильно р2р загнати.

Дякую наперед.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 23:32

  kreuz написав:Підкажіть будь ласка, чи справді на Тікетс бали ОТП можна використати лише доплативши обов'язково ОТП карткою? Чи я щось не так роблю? Бо коли я обираю відмітку про використання тих балів поле ввода номеру будь-якої картки перетворюється на поле з вибором лише з зареєстрованих карт ОТП.

На їх сайті відповідь не знайшов, як доречі і засобів зв'язку із підтримкою. Тому якщо це справді так, нагадайте як сюди правильно р2р загнати.

Дякую наперед.


да если платите с использованием бонусов -доплата загегистрированной картой.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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